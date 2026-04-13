SG Schlangenbad treibt Kaderplanung für kommende Saison voran

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion von der SG Schlangenbad erreicht.
Während die laufende Spielzeit in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus in ihre entscheidende Phase geht, laufen bei der SG Schlangenbad im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der Sportliche Leiter Jonas Walloch zeigt sich mit dem aktuellen Stand der Kaderzusammenstellung sehr zufrieden und blickt optimistisch in die Zukunft.
„Wir sind frühzeitig in die Gespräche mit unseren Jungs gegangen und konnten bereits wichtige Zusagen einholen“, erklärt Walloch. Insgesamt haben 14 Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Darunter befinden sich auch die beiden Torhüter Georgios Keskinidis und Cedrik Damm, die weiterhin das Vertrauen des Vereins genießen.
Ein bedeutender Schritt für die Kontinuität im Team wurde bereits im Dezember vollzogen: Die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Orkun Zer sowie dem spielenden Co-Trainer Tunay Acar wurde frühzeitig verlängert. Damit setzt die SG Schlangenbad weiterhin auf Stabilität auf der Trainerposition. Beide gehen in ihre dritte Spielzeit bei der Spielgemeinschaft.
Neben den beiden Torhütern und dem Trainerduo gehören auch Mika Hönig, Furkan Karaahmet, Moritz Freiling, Benedikt Landvogt, Maximilian Müller, Hannes Münzer, Filip Odrljin, Alessio Schick, Dennis Schneeweiß, Jonah Spreitzer, Dominik Pruha und Malik Ramadani zum festen Kern für die kommende Saison.
Trotz der bereits gesicherten Zusagen ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. „Wir planen aktuell mit fünf bis sechs Neuzugängen. In diesem Bereich gehen wir jetzt in die intensive Phase“, so der 30-jährige Schlangenbader weiter. Hintergrund sind insbesondere die Erfahrungen aus der laufenden Saison, in der die Mannschaft mit zahlreichen und teils schweren Verletzungen zu kämpfen hatte. Für die Zukunft soll der Kader daher breiter aufgestellt werden.
Sportlich steht die SG Schlangenbad derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Für die verbleibenden Spiele hat sich das Team klare Ziele gesetzt: „Wir wollen die Saison möglichst ohne weitere schwere Verletzungen zu Ende bringen, den Sprung in die Top 5 schaffen und gleichzeitig bereits die Mannschaft für die kommende Spielzeit einspielen“, betont Walloch.
Die Richtung ist damit klar vorgegeben: Kontinuität im Kern, gezielte Verstärkungen und ein stabiler Saisonabschluss sollen die Basis für eine erfolgreiche Zukunft der SG Schlangenbad bilden.