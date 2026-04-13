SG Schlangenbad treibt Kaderplanung für kommende Saison voran 14 Spieler sowie das Trainerteam haben bei der SGS für 26/27 zugesagt von Jonas Walloch (SGS) · Heute, 10:28 Uhr · 0 Leser

Ein Großteil des SG-Kaders soll auch in der kommenden Saison zusammen Tore bejubeln: Bei der SG Schlangenbad laufen die Personalplanungen auf Hochtouren. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion von der SG Schlangenbad erreicht.

Während die laufende Spielzeit in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus in ihre entscheidende Phase geht, laufen bei der SG Schlangenbad im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der Sportliche Leiter Jonas Walloch zeigt sich mit dem aktuellen Stand der Kaderzusammenstellung sehr zufrieden und blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir sind frühzeitig in die Gespräche mit unseren Jungs gegangen und konnten bereits wichtige Zusagen einholen“, erklärt Walloch. Insgesamt haben 14 Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Darunter befinden sich auch die beiden Torhüter Georgios Keskinidis und Cedrik Damm, die weiterhin das Vertrauen des Vereins genießen.

Ein bedeutender Schritt für die Kontinuität im Team wurde bereits im Dezember vollzogen: Die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Orkun Zer sowie dem spielenden Co-Trainer Tunay Acar wurde frühzeitig verlängert. Damit setzt die SG Schlangenbad weiterhin auf Stabilität auf der Trainerposition. Beide gehen in ihre dritte Spielzeit bei der Spielgemeinschaft. Neben den beiden Torhütern und dem Trainerduo gehören auch Mika Hönig, Furkan Karaahmet, Moritz Freiling, Benedikt Landvogt, Maximilian Müller, Hannes Münzer, Filip Odrljin, Alessio Schick, Dennis Schneeweiß, Jonah Spreitzer, Dominik Pruha und Malik Ramadani zum festen Kern für die kommende Saison.