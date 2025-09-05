SG Schlangenbad: Treffsicher auch ohne zwei Torjäger

Schlangenbad. 15 Punkte, 17:5-Tore – Kreisoberligist SG Schlangenbad hat einen Klassestart hingelegt. Und dabei bislang alle personellen Handicaps kompensiert. Jetzt geht es auf dem Naturrasen des TuS Beuerbach (So., 15.30 Uhr) darum, den guten Lauf zu untermauern.

In den Coachingzonen werden sich mit Beuerbachs neuem Trainer Mike Baier und SGS-Spielertrainer Orkun Zer zwei leidenschaftliche Fußballer begegnen, die sich als talentierte Jugendspieler kennengelernt haben. „Bei Eintracht Frankfurt habe ich mit ihm ein Jahr in der B-Jugend-Bundesliga zusammengespielt, bevor er zu den Bayern gewechselt ist“, erinnert sich Orkun Zer, für den nach operativem Eingriff im Juli (Fersensporn am linken Fuß) das Comeback als Spieler im Moment noch zu früh kommt. „Ich habe auch den Eindruck, dass ich dem Team von draußen mehr geben kann“, sagt der Rekordtorjäger von Biebrich 02 einerseits. Auf der anderen Seite juckt es eben doch noch. Sprich, die Schuhe einzumotten, das kommt für den 35-Jährigen nicht infrage.

Auch bitter für die SGS: Mit Malik Ramadani fällt der zweite Goalgetter für den Rest des Jahres aus. Zum Saisonauftakt gegen die TSG Wörsdorf (1:0) war ein TSG-Spieler unglücklich auf Ramadanis Knie gefallen, der sich daraufhin aufgrund von Innenband- und Knorpelblessur einem Eingriff unterziehen musste. Die Lücke im Sturmzentrum schließt nun mit Hendrik Schäfer ein aus der eigenen Zweiten aufgerückter Spieler, der bisher drei Mal getroffen hat.

Auf Außen wirbeln Dennis Schneeweiss und Ivan Raspaglia

Während auf der rechten Außenbahn Sommer-Zugang Dennis Schneeweiss (zuvor Schierstein 08) mit fünf Buden beim 7:3 über die SG Meilingen für Aufsehen sorgte. Und auf der linken Bahn parallel Ivan Raspaglia als Vorbereiter und Torschütze glänzt. Orkun Zer spricht von „einer sehr guten Mischung“ im Teamgefüge und meint damit nicht nur die Garde der Gestandenen, zu denen Schneeweiss und Raspaglia zählen, sondern auch die Jüngeren um Hannes Münzer. Der 18-Jährige ist gerade aus der Jugend aufgerückt, spielt als Sechser einen prima Part, kann aber auch flexibel auf anderen Positionen seine Qualitäten einbringen.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr TuS 03 Beuerbach Beuerbach SG Schlangenbad Schlangenbad 15:30 PUSH

In den nächsten Wochen, davon geht Orkun Zer fest aus, wird der Kader zahlenmäßig wieder anwachsen, nachdem nun zunächst auch die Rote Karte gegen Benedikt Landvogt im Spiel gegen Meilingen (Notbremse) zu verkraften ist. Davon abgesehen wird das Match in Beuerbach einen weiteren Fingerzeig liefern, ob sich die Schlangenbader dauerhaft im vorderen Bereich festsetzen können.