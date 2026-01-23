SG Schlangenbad erhält neue Sweatshirts durch Sponsoring von Münzen & Medaillen Leonard Morguet
Die SG Schlangenbad freut sich über neue Sweatshirts für ihre Fußballer. Im Rahmen der letztjährigen Weihnachtsfeier des Vereins, die im Dezember im Bürgerhaus Schlangenbad-Obergladbach stattfand, wurden die neuen Kleidungsstücke offiziell übergeben. Ermöglicht wurde die Ausstattung durch das Sponsoring von Münzen & Medaillen Leonard Morguet, einem in Wiesbaden ansässigen Unternehmen.
Die neuen Sweatshirts tragen zu einem einheitlichen Auftreten der Mannschaften bei und fördern zugleich den Teamgeist innerhalb des Vereins. Gerade im Trainings- und Spielbetrieb während der kälteren Monate stellen sie eine wertvolle Unterstützung dar.
Über das Sweatshirt-Sponsoring hinaus wird Münzen & Medaillen Leonard Morguet die SG Schlangenbad künftig zusätzlich mit einer Bandenwerbung auf dem Sportplatz in Schlangenbad-Hausen v. d. H. unterstützen. Leonard Morguet unterstreicht damit sein Engagement für den regionalen Sport und das ehrenamtliche Vereinswesen.
Für einen vollständig ehrenamtlich geführten Verein wie die SG Schlangenbad ist die Unterstützung durch Sponsoren von essentieller Bedeutung. Sie bildet eine wichtige Grundlage für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs, die Ausstattung der Mannschaften sowie die kontinuierliche Vereinsarbeit.
Die SG Schlangenbad bedankt sich herzlich bei Münzen & Medaillen Leonard Morguet für die Unterstützung und weist gleichzeitig darauf hin, dass der Verein weiterhin auf der Suche nach weiteren Sponsoren ist, die den regionalen Fußball und das ehrenamtliche Engagement nachhaltig fördern möchten.
Der Vorstand der SG Schlangenbad