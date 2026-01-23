SGS-Spielertrainer Orkun Zer, Sponsor Leonard Morguet und SGS-Co-Trainer Tunay Acar (v.l.n.r.).

SG Schlangenbad erhält neue Sweatshirts durch Sponsoring von Münzen & Medaillen Leonard Morguet Die SG Schlangenbad freut sich über neue Sweatshirts für ihre Fußballer. Im Rahmen der letztjährigen Weihnachtsfeier des Vereins, die im Dezember im Bürgerhaus Schlangenbad-Obergladbach stattfand, wurden die neuen Kleidungsstücke offiziell übergeben. Ermöglicht wurde die Ausstattung durch das Sponsoring von Münzen & Medaillen Leonard Morguet, einem in Wiesbaden ansässigen Unternehmen.

Die neuen Sweatshirts tragen zu einem einheitlichen Auftreten der Mannschaften bei und fördern zugleich den Teamgeist innerhalb des Vereins. Gerade im Trainings- und Spielbetrieb während der kälteren Monate stellen sie eine wertvolle Unterstützung dar. Über das Sweatshirt-Sponsoring hinaus wird Münzen & Medaillen Leonard Morguet die SG Schlangenbad künftig zusätzlich mit einer Bandenwerbung auf dem Sportplatz in Schlangenbad-Hausen v. d. H. unterstützen. Leonard Morguet unterstreicht damit sein Engagement für den regionalen Sport und das ehrenamtliche Vereinswesen.