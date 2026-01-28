SG Schlangenbad: Drei Neue fix Kreisoberligist wappnet sich für die Rückserie +++ Ivan Raspaglia verlässt Verein von Lauris Ommert · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Joah Spreitzer (links), Cedrik Damm (Mitte) und Alessio Schick (rechts) sollen die SG Schlangenbad verstärken. – Foto: SG Schlangenbad

Schlangenbad. Nachdem die SG Schlangenbad vor Weihnachten mit Trainer Orkun Zer und Co-Trainer Tunay Acar verlängert hat, verkündet der Kreisoberligist nun drei Winter-Neuzugänge.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Alessio Schick kommt vom Wiesbadener Kreisoberligist FSV 08 Schierstein. Im Sommer war der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend unter anderem für Wehen Wiesbaden und Eintracht Frankfurt spielte, zur SG Walluf gewechselt, kehrte aber in der gleichen Wechselperiode wieder nach Schierstein zurück. „Alessio bringt eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung mit. Er ist ehrgeizig, lernwillig und passt menschlich sehr gut in unsere Mannschaft. Er wird sich nahtlos bei uns einfügen", sagt Jonas Walloch, Sportlicher Leiter der SGS.

Jonah Spreitzer wurde in Biebrich ausgebildet Mit Jonah Spreitzer kommt ein Flügelspieler von A-Ligist SV Hallgarten. "Ein sehr guter Fußballer mit viel Entwicklungspotenzial und vor allem ein ganz feiner Junge", erhofft sich Walloch vom 20-Jährigen, der beim FV Biebrich 02 ausgebildet wurde, den nächsten Entwicklungsschritt. Hinzu kommt Keeper Cedrik Damm (18), der aus der A-Jugend (Spielgemeinschaft mit dem 1. FC Kiedrich) in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken wird. Neues Keeper-Duo steht - Redeker bekanntlich nach Wallrabenstein Vor dem Abgang von Erik Redeker (SV Wallrabenstein) hatte sich die SGS mit Georgios Keskinidis (FSV Schierstein) bereits im November zwischen den Pfosten verstärkt. Dieser soll nun gemeinsam mit Damm das neue Torhüter-Duo bilden. „Cedrik hat sich in der Jugend hervorragend entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient. Wir trauen ihm zu, sich auf Seniorenniveau schnell weiterzuentwickeln und sind überzeugt, dass wir mit Cedrik und Georgios hervorragend für die Zukunft aufgestellt sind", sagt Walloch.