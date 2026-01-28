SG Schlangenbad: Drei Neue fix

Schlangenbad. Nachdem die SG Schlangenbad vor Weihnachten mit Trainer Orkun Zer und Co-Trainer Tunay Acar verlängert hat, verkündet der Kreisoberligist nun drei Winter-Neuzugänge.
Alessio Schick kommt vom Wiesbadener Kreisoberligist FSV 08 Schierstein. Im Sommer war der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend unter anderem für Wehen Wiesbaden und Eintracht Frankfurt spielte, zur SG Walluf gewechselt, kehrte aber in der gleichen Wechselperiode wieder nach Schierstein zurück. „Alessio bringt eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung mit. Er ist ehrgeizig, lernwillig und passt menschlich sehr gut in unsere Mannschaft. Er wird sich nahtlos bei uns einfügen", sagt Jonas Walloch, Sportlicher Leiter der SGS.
Mit Jonah Spreitzer kommt ein Flügelspieler von A-Ligist SV Hallgarten. "Ein sehr guter Fußballer mit viel Entwicklungspotenzial und vor allem ein ganz feiner Junge", erhofft sich Walloch vom 20-Jährigen, der beim FV Biebrich 02 ausgebildet wurde, den nächsten Entwicklungsschritt. Hinzu kommt Keeper Cedrik Damm (18), der aus der A-Jugend (Spielgemeinschaft mit dem 1. FC Kiedrich) in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken wird.
Vor dem Abgang von Erik Redeker (SV Wallrabenstein) hatte sich die SGS mit Georgios Keskinidis (FSV Schierstein) bereits im November zwischen den Pfosten verstärkt. Dieser soll nun gemeinsam mit Damm das neue Torhüter-Duo bilden. „Cedrik hat sich in der Jugend hervorragend entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient. Wir trauen ihm zu, sich auf Seniorenniveau schnell weiterzuentwickeln und sind überzeugt, dass wir mit Cedrik und Georgios hervorragend für die Zukunft aufgestellt sind", sagt Walloch.
Derweil hat Ivan Raspaglia Schlangenbad nach einem Jahr wieder verlassen und kehrt zum Türkischen SV zurück, von dem er im Januar 2025 gekommen war. Beim TSV wird er für die zweite Mannschaft auflaufen. "Das war seine Entscheidung, er wollte wieder in Wiesbaden spielen", erzählt Walloch, der sich mit allen Vereinen auf eine Ablösesumme geeinigt habe.
Die zuletzt verletzten Malik Ramadani, Mika Hönig, Maximilian Müller, Dominik Pruha und Moritz Freiling, die im Laufe der Wintervorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollen, werden als interne Neuzugänge gewertet. „Bei einigen Spielern braucht es noch Geduld", spricht Walloch von Furkan Karaahmet und Henri Reichelt, die sich nach schweren Knieverletzungen langsam wieder im Aufbautraining befinden.