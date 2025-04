SG Schlangenbad: Bestens gewappnet für die nächste Saison

Schlangenbad. Kreisoberligist SG Schlangenbad hat bereits im großen Stil Vorkehrungen für die Saison 2025/26 getroffen. Klar ist, dass Orkun Zer (20 Saisontore) als spielender Chefcoach im Sommer in seine zweite Serie bei der SGS gehen wird. Der Rekordtorjäger von Biebrich 02 war im Sommer 2024 nach Schlangenbad gewechselt. Auch Tunay Acar wird in seiner Rolle als spielender Co-Trainer dem Verein treu bleiben, bestätigt der Sportliche Leiter Jonas Walloch.

Mehr noch: Als Sommer-Neuzugang steht bereits Furkan Karaahmet (Spvgg. Sonnenberg) fest. Aus der Jugend kommend wird ferner Hannes Münzer (18) im Sommer zum Kader des aktuellen Tabellensechsten stoßen, der am Sonntag (15 Uhr) beim SV Presberg gastiert. Der langjährige Torhüter Johannes Lang wird in seine fußballerische Rente gehen, aber noch als Stand-by-Spieler zur Verfügung stehen. Mit Erik Redeker steht ein Keeper für die nächste Runde zur Verfügung. „Auf dieser Position wollen wir uns aber gerne noch ergänzen“, erläutert Jonas Walloch.

2025/26 "Leistung steigern und besser abschneiden"

„Wir wollen diese Saison noch möglichst erfolgreich beenden und in der kommenden unsere Leistung steigern und besser abschneiden“, gibt der Sportliche Leiter den Kurs vor. Und stellt den Trainern, die beide hinlänglich höherklassige Erfahrung mitbringen, für ihr bisheriges Engagement ein gutes Zeugnis aus: „Mit Orkun und Tunay sind wir sehr zufrieden. Man sieht, wie sich beide immer weiter vom Spieler zum Trainer entwickeln und an ihren Aufgaben wachsen. Insgesamt ist die Entwicklung unserer Mannschaft in den letzten Monaten sehr positiv zu bewerten.“