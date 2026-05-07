SG Schiffdorf/Sellstedt zieht erneut zurück

Der Weg der SG Schiffdorf/Sellstedt findet erneut einen Tiefpunkt: Der Verein hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet.
Wie schon im Vorjahr bricht die Spielgemeinschaft die Saison vorzeitig ab und bringt die Spielzeit nicht zu Ende.
Noch vor vier Jahren war die SG Schiffdorf/Sellstedt Bestandteil der Kreisliga, der höchsten Spielklasse auf Kreisebene. Dass die verbleibenden Partien kurz vor dem Saisonende nicht mehr ausgetragen werden können, unterstreicht die prekäre Lage in den unteren Klassen.
Gemäß der Spielordnung wurden alle bisherigen Partien der SG Schiffdorf/Sellstedt aus der Wertung genommen und die Tabelle der Liga neu berechnet.
Der Rückzug der SG Schiffdorf/Sellstedt ist kein Einzelfall in dieser turbulenten Saison. Die Liga schrumpft damit weiter zusammen. Insgesamt haben bereits vier Vereine ihre Teams vorzeitig abgemeldet:
SG Schiffdorf/Sellstedt
FC Geestland (9er) III
FC Lune IV
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er) II
Damit wird die 3. Kreisklasse Süd das Spieljahr mit einem stark dezimierten Teilnehmerfeld beenden.