SG Schiffdorf/Sellstedt zieht erneut zurück

– Foto: Thies Meyer

Der Weg der SG Schiffdorf/Sellstedt findet erneut einen Tiefpunkt: Der Verein hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet.

Wie schon im Vorjahr bricht die Spielgemeinschaft die Saison vorzeitig ab und bringt die Spielzeit nicht zu Ende.

Noch vor vier Jahren war die SG Schiffdorf/Sellstedt Bestandteil der Kreisliga, der höchsten Spielklasse auf Kreisebene. Dass die verbleibenden Partien kurz vor dem Saisonende nicht mehr ausgetragen werden können, unterstreicht die prekäre Lage in den unteren Klassen.