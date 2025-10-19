SG Schierstein – FSV Hellas Schierstein II 1:1

Die zweite Mannschaft von FSV Hellas Schierstein erkämpfte sich am heutigen Spieltag ein 1:1-Unentschieden bei der SG Schierstein.

Von Beginn an dominierte Hellas das Spielgeschehen, bestimmte Tempo und Ballbesitz und erspielte sich mehrere klare Torchancen. SG Schierstein kam kaum zur Entfaltung – einzig durch überharte und teils unsportliche Aktionen versuchten sie, Hellas aus dem Rhythmus zu bringen.

Ein Punkt, der sich am Ende zwar nach zu wenig anfühlt, aber den Charakter und den Einsatzwillen der Hellas-Jungs deutlich unterstreicht. 💪🔵⚪

In der ersten Halbzeit fiel schließlich das verdiente 1:0 für Hellas II, doch anstatt die Führung auszubauen, brachte ein umstrittener Pfiff den Gastgeber wieder ins Spiel. Kurz nach der zweiten Halbzeit gelang der SG der Ausgleich. Besonders bitter: Ein klarer Handelfmeter – nach einem Schuss auf das leere Tor – wurde vom Schiedsrichter nicht gegeben, obwohl der Ball deutlich mit der Hand von der Linie geklärt wurde.

Das Trainerteam Daniel Zeller und Dragan Petrovic zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über die unsportliche Spielweise des Gegners:

„Schade, dass man ein Spiel mit so viel Provokation und Hass führen muss. Fußball sollte verbinden – nicht spalten.“

Trotz allem bleibt Hellas II positiv, geschlossen und motiviert. Das Team hat ein starkes Zeichen für Fairness, Zusammenhalt und Sportsgeist gesetzt – Werte, für die der Verein steht.