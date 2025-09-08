SG Schierstein – FC Freudenberg II

Am 6. Spieltag der Kreisliga D Wiesbaden musste die SG Schierstein ihre erste Niederlage der Saison hinnehmen. Gegen FC Freudenberg II setzte es trotz starker Phasen eine 2:4 Heimniederlage.

Die SG Schierstein musste gleich mehrere Ausfälle verkraften: Der Stammtorwart fehlte mit gebrochenem kleinen Zeh, der zweite Keeper war arbeitsbedingt verhindert so musste ein Feldspieler ins Tor. Auch weitere Stammkräfte standen nicht zur Verfügung. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage begann das Team mutig, ging verdient in Führung, konnte aber am Ende die Partie nicht drehen.

Blick nach vorne:

Durch diese Niederlage verpasste die SG Schierstein die Chance, an die Tabellenspitze zu springen. Doch die Mannschaft blickt nach vorn: Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für das nächste Topspiel gegen den SV Wiesbaden. Hier will die SG mit voller Stärke auftreten, die verlorenen Punkte zurückholen und weiter im Rennen um die oberen Tabellenplätze bleiben.