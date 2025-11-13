SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf kegelt Mettlach-Merzig aus dem Pokal

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung steht der frisch gebackene Herbstmeister SG Scheuern-Steinb./Dörs. nun auch im Achtelfinale des Saarlandpokales.

Was war das für ein Pokalabend "am Heuweg" zu Scheuern. Rund 500 Zuschauer waren gekommen und die brauchten ihren Besuch nicht zu bereuen. Die Hausherren gingen gegen die höherklassig spielende SG Mettlach-Merzig bereits in der achten Spielminute in Führung. Nach einem Freistoß war es ein "Sahnestück" von Josef Wolf, der den Ball danach unhaltbar ins gegnerische Tor hämmerte. Doch viel Luft zum Jubeln gab es für die Heimelf nicht, denn nur eine Minute später entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste. Philipp Lauer verwandelte eiskalt. Und es kam noch besser für die SG Mettlach-Merzig. Nach einem Eckball war die Aktion zunächst geklärt. Doch dann landete das Leder bei Lukas Schaller, der unhaltbar abzog und den Ball im Tor versenkte.

Langeweile kam in diesem Pokalspiel nicht auf, weil man sich in keiner Phase des Spieles etwas schenkte. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Im Anschluss an einen Eckball durften dann die Einheimischen wieder jubeln. Zunächst traf Torben Schärf per Kopfball die Latte, den Abpraller brauchte Ricardo Hamann nur noch zum 2:2-Halbzeitstand einzudrücken. Der Gastgeber kam zunächst besser aus der Kabine und erneut war es Ricardo Hamann, der zum 3:2-Führungstreffer einnetzte. Glück hatte der Gastgeber in der 60. Spielminute, als Philipp Lauer per Fernschuss nur die Latte traf. In der Folge schalteten beide Teams einen Gang zurück. Trotzdem wurde die Partie nie langweilig. Es sah so aus, als ob Scheuern den knappen 3:2-Sieg über die Linie retten könnte. Es lief bereits die Nachspielzeit, da köpfte Philipp Lauer das Leder nach einem Eckball ins Tor.