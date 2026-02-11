SG Schauenburg setzt auf Kontinuität

Peter begründet seine Zusage mit dem „Umfeld“ und der Entwicklung der Mannschaft, die „einfach passen“ würden. Als zusätzlichen Impuls nennt er die Personalie Lars Kosicke, die die Vereinsentwicklung vorantreibe. Crede spricht von einer „besonderen Mischung aus sportlichem Anspruch und Teamgeist“ und hebt die Bedeutung der Integration junger Spieler hervor – ein Baustein, der für Mannschaft und Verein „enorm wichtig“ sei.

Rückblickend ziehen beide ein positives Zwischenfazit: Schauenburg habe als Team „große Schritte gemacht“, betont Peter, und erinnert daran, dass der Klub „vor nicht allzu langer Zeit“ noch in der Kreisoberliga spielte und seither starke Platzierungen erreicht habe. Crede verweist zudem auf eine stabile Trainingsbeteiligung: In der Regel stünden 14 bis 17 Spieler im Training der ersten Mannschaft auf dem Platz – ein Indiz für gewachsene Struktur und Zusammenhalt.