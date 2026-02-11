SG Schauenburg setzt auf Kontinuität

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SG Schauenburg plant die kommende Saison mit bewährter Führung: Trainer Florian Peter und sein spielender Co-Trainer Marius Crede haben ihre Verträge für die Spielzeit 2026/27 verlängert. Der Gruppenligist setzt damit auf Beständigkeit – und auf die Fortsetzung eines Weges, der laut dem Duo sportlich wie menschlich deutliche Fortschritte gebracht hat.
Peter begründet seine Zusage mit dem „Umfeld“ und der Entwicklung der Mannschaft, die „einfach passen“ würden. Als zusätzlichen Impuls nennt er die Personalie Lars Kosicke, die die Vereinsentwicklung vorantreibe. Crede spricht von einer „besonderen Mischung aus sportlichem Anspruch und Teamgeist“ und hebt die Bedeutung der Integration junger Spieler hervor – ein Baustein, der für Mannschaft und Verein „enorm wichtig“ sei.
Rückblickend ziehen beide ein positives Zwischenfazit: Schauenburg habe als Team „große Schritte gemacht“, betont Peter, und erinnert daran, dass der Klub „vor nicht allzu langer Zeit“ noch in der Kreisoberliga spielte und seither starke Platzierungen erreicht habe. Crede verweist zudem auf eine stabile Trainingsbeteiligung: In der Regel stünden 14 bis 17 Spieler im Training der ersten Mannschaft auf dem Platz – ein Indiz für gewachsene Struktur und Zusammenhalt.
Für die nächste Etappe formulieren Peter und Crede klare Leitplanken. Die Spielidee solle weiter gefestigt, Talente entwickelt und die Konstanz erhöht werden. Peter spricht von „offensivem Powerfußball“, der künftig fester Bestandteil des Schauenburger Auftretens sein soll. Crede will die Mannschaft „stabiler“ machen – und formuliert zugleich einen Anspruch für die Heimspiele: Die Hoofer Alm solle „eine Festung bleiben“, zu der kein Gegner gern anreise.
Zum Abschluss richtet das Trainerduo einen Appell an die Anhänger: Unterstützung sei nicht nur in guten Phasen entscheidend, sondern gerade dann, wenn es einmal hakt. Genau daraus, so Crede, ziehe die Mannschaft neue Kraft – und Schauenburgs Kurs der Kontinuität soll dafür nun auch auf der Bank die nötige Grundlage liefern.