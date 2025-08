SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen startet in die Landesliga-Saison

Der Landesliga-Aufsteiger SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen geht mit einem erneuerten Kader in die neue Spielzeit. Sechs Neuzugänge sollen dabei helfen, die Mannschaft in der neuen Liga zu etablieren.

Aus der Bezirksliga stoßen Til Boving und Thilo-Nils Hilbrands vom Buchholzer FC zur SG. Beide Defensivspieler überzeugten in den direkten Duellen mit der SG und sollen künftig die Abwehr verstärken. Ebenfalls neu im Team ist Maximilian Garbers, der vom TSV Auetal kommt. Der Angreifer hat in den vergangenen zwei Spielzeiten in der Kreisliga 61 Treffer erzielt und bringt damit eine klare Offensivqualifikation mit.

Mit Bryan Döderlein De Win wechselt zudem ein junger Spieler mit Landesliga-Erfahrung vom TuS Neetze zur SG. In seiner Premierensaison im Herrenbereich kam er 15 Mal zum Einsatz und erzielte ein Tor. Zwei weitere Talente sollen ihre ersten Schritte im Herrenbereich nun in Scharmbeck machen: Niklas Löffler (JFV Borstel-Luhdorf U18) und Tjark Schmidt (SV Curslack-Neuengamme) kehren in den Verein zurück, für den sie bereits in der Jugend aufliefen.