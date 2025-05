SG Schäftlarn/Baierbrunn ll mit Arbeitssieg gegen Pöcking ll

Die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft Schäftlarn/Baierbrunn hat am Dienstagabend mit einem 2:1-Sieg beim starken Gastgeber aus Pöcking ll wichtige drei Punkte eingefahren und damit den vierten Tabellenplatz gefestigt. In einem intensiven und umkämpften Spiel zeigten beide Teams von Beginn an vollen Einsatz – geschenkt wurde sich nichts. Die Hausherren machten der SG das Leben schwer und überzeugten durch hohe Laufbereitschaft und technische Qualität. Doch die Gäste hielten dagegen und setzten in der 21. Minute den ersten Nadelstich: Nach einem scharf hereingespielten Ball von Niklas Reder in den Strafraum war Gentien Shoshaj zur Stelle und markierte eiskalt das 1:0.

Die Führung brachte der SG spürbar mehr Ruhe, das Spiel blieb jedoch weiterhin auf Augenhöhe. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel offen. In einer Druckphase der Gastgeber setzte die SG einen entscheidenden Konter: Nach einer starken Kombination über Leander Troppmann und Emil Eusemann konnte Michael Feichtinger in der 61. Minute auf 2:0 erhöhen – ein sehenswerter Treffer in einer wichtigen Phase des Spiels.