SG SC Tegernbach/Rudelzhausen dominiert auswärts

Heute trafen der SV Ampertal Palzing II und die SG SC Tegernbach/Rudelzhausen in einem packenden Punktspiel aufeinander. Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in dem die Gäste von Beginn an den Ton angaben.

Nach einer intensiven Anfangsphase gelang der SG in der 40. Minute der Führungstreffer durch Max Kühner, der einen präzisen Pass souverän verwertete. Nur eine Minute später erhöhte Markus Ostermeier auf 0:2, was den Gastgebern deutlich zusetzte.

In der zweiten Halbzeit setzte die SG ihren dominanten Kurs fort. In der 65. Minute traf Martin Ewerling nach einer schönen Kombination zum 0:3. Der zweite Treffer von Max Kühner in der 81. Minute besiegelte endgültig das Schicksal der Palzinger. Kurz vor Schluss betrieb Leon Steinkühler mit seinem Tor zum 1:4 noch etwas Ergebniskosmetik für den SV Ampertal Palzing II.

Die SG SC Tegernbach/Rudelzhausen zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und setzte sich verdient gegen den SV Ampertal Palzing II durch. Besonders auffällig waren die treffsicheren Akteure Max Kühner und Markus Ostermeier, die den Unterschied machten.

Ein souveräner Auswärtssieg für die Gäste, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überzeugten. Für den SV Ampertal Palzing II bleibt die Erkenntnis, dass sie gegen starke Teams mehr Stabilität in der Abwehr benötigen.