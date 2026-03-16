SG Sarau/Bosau mit 3:0 gegen MTV Dänischenhagen raus aus der Krise

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 8. Minute brachte Julian Hagedorn die SG Sarau/Bosau mit 1:0 in Führung. Die Heimelf blieb auch danach das aktivere Team und kombinierte sich trotz schwieriger Platz- und Wetterverhältnisse immer wieder gefährlich nach vorne.

SG-Trainer Tony Böhme zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden: „Wir haben die Spiele gegen Altenholz und Plön aufgearbeitet und in der Woche an einigen Stellschrauben gedreht. Von der ersten Minute an haben die Jungs genau das auf den Platz gebracht, was wir sehen wollten. Wir haben geackert, füreinander gearbeitet und waren als Mannschaft geschlossen. Trotz der Wetterverhältnisse und des Rasenplatzes haben wir richtig guten Fußball gespielt.“

Kurz vor der Halbzeit legte Hagedorn nach und erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Die Führung hätte zu diesem Zeitpunkt sogar noch deutlicher ausfallen können.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der MTV Dänischenhagen, noch einmal Druck aufzubauen. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Lennart Ross für Thore Ceynowa ins Spiel. Trainer Henning Bolz reagierte später zudem mit einem Doppelwechsel und brachte Stephan Wendt sowie Bent Julian Schliesky für Marc Petersen und Moritz Schomburg.

Tony Buck (re., MTV Dänischenhagen), hier gegen Demis Durante (SVG Pönitz), ist vom Mittelfeld in die Abwehr inzegriert worden und macht seine Sache sehr gut. – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch die erhoffte Wende blieb aus. Bolz erklärte nach der Partie: „Wir haben die Anfangsviertelstunde komplett verschlafen. Beim 0:1 verlieren wir den Ball und laufen direkt in einen Konter. Danach haben wir es etwas besser gemacht und den Gegner höher angelaufen, aber trotzdem immer wieder Konterchancen zugelassen. Aus unseren Ballgewinnen haben wir zu wenig gemacht.“

Espen Prieß sorgt für die Entscheidung

Nach einer kurzen Druckphase der Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit verteidigte die SG Sarau/Bosau konzentriert und setzte selbst immer wieder Nadelstiche. In der 70. Minute machte Falk Espen Prieß schließlich alles klar und stellte auf 3:0.

„Dänischenhagen hatte nach der Pause eine Phase, in der sie alles probiert haben. Die haben wir aber gut wegverteidigt und danach verdient das 3:0 gemacht“, sagte Böhme. „Wir hätten einige Kontersituationen noch besser ausspielen können, aber insgesamt muss man der Mannschaft heute ein großes Kompliment machen.“

Bolz erkannte die Leistung des Gegners ebenfalls an: „Der Gegner stand sehr stabil und hat mit seinen schnellen Spitzen immer wieder Nadelstiche gesetzt. Dem hatten wir heute nicht viel entgegenzusetzen.“

Fazit

Die SG Sarau/Bosau präsentierte sich über weite Strecken als das reifere und effektivere Team. Vor allem die frühe Führung und der Doppelpack von Julian Hagedorn legten den Grundstein für den verdienten Heimsieg.

Stimmen zum Spiel

SG Sarau/Bosau: Ehlert – Jansen, Möhr, Prahl, Kath – Prieß Gutsch, Ostaudaj (74. Nehring), Hartmann (57. Adam Souey) – Hagedorn, Souey.

Trainer: Töny Böhme, Mark Klukas.

MTV Dänischenhagen: Deblitz – Buck, Thore Ceynowa (46. Lennart Ross), Kevin Wendt, Benninghoff – Kloss, Pannek – Petersen (65. Stephan Wendt), Albers, Ladewig – Schomburg (65. Schlesky).

Trainer: Henning Bolz.

SR: Malik Matthies (TSV Lensahn).

Ass.: Marek Borkowski, Felix Barrot.

Z.: 100.

Gelb-Rote Karte: MTV (79.).

Tore: 1:0 Julian Hagedorn (8.), 2:0 Julian Hagedorn (45.), 3:0 Espen Priß (70.).