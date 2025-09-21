SG Sarau/Bosau mischt oben mit

Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim Kellerkind SG Oldenburg/Göhl hat sich die SG Sarau/Bosau endgültig im oberen Drittel der Verbandsliga Ost festgesetzt. Nach dem 9. Spieltag steht das Team von Tony Böhme und Mark Klukas mit 19 Punkten auf Rang drei – nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer. Die Gastgeber hingegen bleiben mit lediglich fünf Punkten auf dem Konto auf Platz 14, dem ersten direkten Abstiegsrang.

Bei den Hausherren hat es in der vergangenen Woche einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben. Pascal Janner und Lars Brunner, die bislang gemeinsam mit Jens Theuerkauf ein Trainertrio bildeten, stehen auf eigenem Wunsch künftig nur noch als Spieler zur Verfügung. Neuer hauptverantwortlicher Coach ist Rainer Kowski, der von Theuerkauf als Co-Trainer unterstützt wird.

Standards als einziges Mittel

Die Gastgeber taten sich gegen die kompakt stehenden Gäste schwer, gefährlich ins letzte Drittel vorzudringen. Nennenswerte Szenen entstanden fast ausschließlich nach Standardsituationen, die meist von Yannik Radzwill getreten wurden. Zwar zeigte die Kowski-Elf nach der Pause eine engagierte Leistung, doch der frühe 0:2-Rückstand erwies sich als zu große Hypothek.

Geschlossene Mannschaftsleistung

Die Sarauer dagegen präsentierten sich abgeklärt. Schon früh stellte Jesse Jansen (12.) die Weichen mit dem 0:1. Nach 20 Minuten erhöhte Julian Hagedorn auf 0:2. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als der eingewechselte Hans Junge zum 0:3-Endstand traf.