SG Sandharlanden/Bad Gögging Prüfstein für TSV Langquaid

Die anhaltende Hitzewelle schüttelt auch das Vorbereitungsprogramm des Bezirksligisten TSV Langquaid durcheinander. Nachdem das für Sonntag, 28. Juni, vorgesehene Testspiel gegen den SV Burgweinting trotz Verschiebung in die Abendstunden dann doch abgesagt wurde, machten sich die TSV-Verantwortlichen auf die Suche nach einem kurzfristigen Testspielpartner und wurden beim Nachbarverein SG Sandharlanden/Bad Gögging fündig.
Der Kreisligist, der zuletzt in der "Donau-Laaber" einen guten siebten Rang belegte, demonstrierte schon im vergangenen Frühjahr in einem Test seine Stärke und trotzte den Laabertalern nach einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden ab. In der jetzigen Phase sind die Huber-Schützlinge allerdings noch ohne eine einzige Vorbereitungspartie, wollen aber sicherlich an ihre gute Vorstellung vor vier Monaten anknüpfen.
Bei den Hausherren, die in ihrem Match gegen den Landesligisten SV Wenzenbach trotz personellen Engpasses gut mithielten, gilt es nun in einem ersten Schritt die verschiedenen Mannschaftsteile gut zu besetzen, an deren Miteinander zu feilen und Ablauf-Automatismen sowie Standardsituationen einzuüben. Dafür ist es natürlich notwendig, dass die gesetzten Akteure um Kapitän Christoph Blabl mitwirken und neue Mannschaftskameraden integriert werden können.
Man darf gespannt sein, wen Coach Matthias Eisenschenk in seinem zweiten Jahr vorerst in der Start-Aufstellung sieht und welches taktische Konzept er seiner Elf mit auf den Weg gibt. Freilich sollen solche Partien - jedoch bei erträglichen und keineswegs gesundheitsgefährdenden Verhältnissen - auch der Verbesserung der konditionellen Verfassung dienen.
Spielbeginn ist am Montag, 29. Juni, um 19.30 Uhr auf der Schulsportanlage in Langquaid.