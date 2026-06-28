SG Sandharlanden/Bad Gögging Prüfstein für TSV Langquaid

Die anhaltende Hitzewelle schüttelt auch das Vorbereitungsprogramm des Bezirksligisten TSV Langquaid durcheinander. Nachdem das für Sonntag, 28. Juni, vorgesehene Testspiel gegen den SV Burgweinting trotz Verschiebung in die Abendstunden dann doch abgesagt wurde, machten sich die TSV-Verantwortlichen auf die Suche nach einem kurzfristigen Testspielpartner und wurden beim Nachbarverein SG Sandharlanden/Bad Gögging fündig.

Der Kreisligist, der zuletzt in der "Donau-Laaber" einen guten siebten Rang belegte, demonstrierte schon im vergangenen Frühjahr in einem Test seine Stärke und trotzte den Laabertalern nach einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden ab. In der jetzigen Phase sind die Huber-Schützlinge allerdings noch ohne eine einzige Vorbereitungspartie, wollen aber sicherlich an ihre gute Vorstellung vor vier Monaten anknüpfen.