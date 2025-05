SG Sandharlanden/Bad Gögging nach Elfer-Krimi auf Wolke sieben!

Großer Jubel beim TSV Neustadt an der Donau: Mit einem 2:1-Sieg über den SV Oberglaim hat sich die Truppe von Florian Baumer ein weiteres Jahr in der Kreisliga Donau-Laaber gesichert. Durch Tore von Dumani und Avdic behielt die im Landkreis Kelheim beheimatete Mannschaft in Pfeffenhausen schlussendlich die Oberhand. Oberglaim muss hingegen darauf hoffen, dass in der Relegation nach oben noch ein weitere Platz frei wird. Und selbst dann würde die Lackermeier-Elf noch zwei Siege benötigen.

Die zweite Partie fand vor etwas mehr als 700 Fußball-Fans in Oberhatzkofen statt, wo der SV Mengkofen auf die SG Sandharlanden/Bad Gögging traf. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1 unentschieden. Und da auch nach der Verlängerung kein Sieger ausgemacht werden konnte, musste die Partie per Elfmeter-Krimi entschieden werden, den die Truppe von Trainer Thomas Huber für sich entschied. Die SG Sandharlanden/Bad Gögging steigt damit in die Kreisliga auf, der SV Mengkofen muss am kommenden Mittwoch dann erneut ran - gegen den SV Oberglaim.