SG Sandbach kann die Meisterschaft klarmachen Die SG Sandbach ist bei einem Sieg gegen den TSV Höchst II A-Liga-Meister +++ SV Hummetroth II und VfL Michelstadt kämpfen weiter um die Relegation von Thomas Nikella · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Immer weiter nach vorne geht es für die SG Sandbach. – Foto: Jessica Borkowski (Archivbild)

Odenwald. Stolpert die Hessenliga-Reserve des SV Hummetroth noch in der Kreisliga A und büßt auf Verfolger VfL Michelstadt wichtige Zähler ein? Noch führt Hummetroth II mit vier Punkten vor den Michelstädtern und würde in die Aufstiegsrunde zur Kreisoberliga einziehen. Die Betonung liegt aber auf dem noch, denn am Sonntag muss der SVH II beim wiedererstarkten KSV Reichsheim (Anstoß 15 Uhr) erst einmal seinen Vorsprung verteidigen. Mit der Verpflichtung von Spielertrainer Robby Weimar präsentiert sich der KSV ehrgeizig und selbstbewusst.

Weimar ist scheinbar bei der Mannschaft komplett durchgedrungen. Schon beim 6:2 gegen den TSV Sensbachtal präsentierten sich seine Schützlinge konsequent in der Torchancenverwertung. „Ich muss ehrlich gestehen, ich war vom TSV enttäuscht, weil diese Mannschaft in der Hinrunde viel vehementer auftrat“, sagt Norbert Leist vom KSV. Beim Stande von 4:2 besaß Sensbachtal die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, doch das 4:3 fiel nicht, stattdessen machte Reichelsheim das vorentscheidende 5:2. „Wir haben gegen Sensbachtal auch immer die Tore zum richtigen Zeitpunkt angebracht.“

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr KSV Reichelsheim Reichelsheim SV Hummetroth Hummetroth II 15:00 PUSH

KSV Reichelsheim mit Optimismus gegen SV Hummetroth II

Schwerstarbeit verrichtete der KSV gegen eine spielstarke KSG Vielbrunn und siegte mit 3:2. „Thomas Denzel trifft vorne wieder und Noah Scholl (vormals Bechtel) machte als Außenverteidiger mächtig viel Betrieb über die Außenbahn“, freut sich Leist. Diesmal kam Reichelsheim ganz stark über den Kampf ins Spiel und überzeugte mit Willensstärke. Nun steht also das Spitzenspiel gegen den Aufstiegskandidaten SV Hummetroth II (15 Uhr) an. „Wir werden uns gegen die Hessenliga-Reserve nicht verstecken. Wir wollen dieses Spiel gewinnen“, sagt Reichelsheims Abteilungsleiter und spricht von offenem Visier. Die Hummetröther haben personell auch nicht so viel im Köcher, gerade nach der Verletzung von Top-Angreifer Christopher Nguyen. Dennoch ist ein SVH-Team zu erwarten, das mit hoher Entschlossenheit auftreten wird.





So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SG Sandbach SG Sandbach TSV Höchst TSV Höchst II 15:00 PUSH



Die SG Sandbach, die den TSV Höchst II erwartet, könnte am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) schon die Meisterschaft feiern. Für die Höchster kündigt sich ein Spiel mit hoher Intensität an. Die Tagesform der Gäste wird zeigen, ob es für Sandbach ein Schaulaufen wird, oder eher ein Spiel, wo sich der Fast-Meister noch einmal hereinknien wird müssen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Gammelsbach Gammelsbach VfL Michelstadt Michelstadt 15:00 PUSH

Auch für den VfL Michelstadt geht es um viel: Die Mannschaft von Trainer Ali Sadik muss beim SV Gammelsbach gewinnen, wenn sie sich die Chance erhalten will, im Kampf um den Relegationsplatz bis zum Saisonfinale mitzuspielen. Dort träfe der VfL direkt auf seinen Rivalen in Hummetroth. Die Bereitschaft bei den Sadik-Schützlingen ist groß, das hat der entschlossene Auftritt beim 6:2-Erfolg gegen Mümling-Grumbach gezeigt. Dieser Wille wird gerade auch in Gammelsbach gefragt sein, denn die Freiensteiner sind die Mannschaft, die in der Vergangenheit den VfL immer wieder hat verzweifeln lassen. SVG-Spielertrainer Kevin Ihrig hatte stets die richtige Taktik parat.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Sensbachtal Sensbachtal SG Rothenberg Rothenberg 15:00 PUSH



TSV Sensbachtal und SG Rothenberg im Oberzentderby

Am Buckelweg kommt es zum Oberzentderby zwischen dem TSV Sensbachtal und der SG Rothenberg (15 Uhr). Die Rothenberger haben zuletzt mit dem Sensationssieg gegen die bis dahin ungeschlagenen Sandbacher überrascht. Gelingt der SGR auch ein Coup in Ober-Sensbach? Die Handschrift des im Winter neu verpflichteten Trainers Jan Schörling ist beim FC Finkenbachtal klar zu erkennen: Der in Abstiegsnot geratene Oberzentclub spielt aus einer neuen Kompaktheit heraus und nutzt die daraus entstehenden Räume konsequent.





Schwere Aufgabe für die SG Nieder-Kainsbach. Auch beim FV Mümling-Grumbach ist das Thema Abstieg längst abgeräumt. Gegen den TSV Seckmauern II sollte der FV nach seiner Niederlage in Michelstadt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Im Kampf um die Abstiegsplätze ist die Luft ziemlich raus. Realistisch ist ein Relegationsteilnehmer: Türk Breuberg muss ins Nachsitzen. Der Vorletzte erwartet aber zunächst einmal fünf Spieltage vor Rundenschluss am Samstag (15 Uhr) die FSV Erbach. Die Erbacher gehören in der Rückserie zu den torgefährlichsten Mannschaften und stehen nicht zu Unrecht in der Spitzengruppe der Kreisliga A. Für Breuberg wird es ganz schwer, den Erbacher Sturm- und Tordrang unter Kontrolle zu bekommen. Schwere Aufgabe für die SG Nieder-Kainsbach. Auch beim FV Mümling-Grumbach ist das Thema Abstieg längst abgeräumt. Gegen den TSV Seckmauern II sollte der FV nach seiner Niederlage in Michelstadt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Im Kampf um die Abstiegsplätze ist die Luft ziemlich raus. Realistisch ist ein Relegationsteilnehmer: Türk Breuberg muss ins Nachsitzen. Der Vorletzte erwartet aber zunächst einmal fünf Spieltage vor Rundenschluss am Samstag (15 Uhr) die FSV Erbach. Die Erbacher gehören in der Rückserie zu den torgefährlichsten Mannschaften und stehen nicht zu Unrecht in der Spitzengruppe der Kreisliga A. Für Breuberg wird es ganz schwer, den Erbacher Sturm- und Tordrang unter Kontrolle zu bekommen.