Zusammenhalt: Die SG Sandbach strebt nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga nun in der Fußball-Kreisliga A eine erfolgreiche Saison an. Foto: Joaquim Ferreira

SG Sandbach geht gestärkt in die Saison A-Ligist sieht den Abstieg aus der Kreisoberliga als Chance +++ Mit neuem Trainer und 22 neuen Spielern geht der Blick nach vorne

SANDBACH. Neubeginn für die SG Sandbach in der Kreisliga A Odenwald: Nachdem der Club den Klassenerhalt in der Abstiegsrelegation zur Kreisoberliga knapp verpasst hatte, schauen die Breuberger in der neuen Saison mit vielen Neuzugängen und Tino Lagator als neuem Trainer nach vorne.

Was waren das für harte Monate, in denen die SGS teils abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz rangierte und kaum noch Hoffnung haben durfte, vielleicht doch noch den Klassenerhalt in der Kreisoberliga erkämpfen zu können. Eine nicht enden wollende Verletzungsmisere, berufliche Verhinderungen und Rotsperren sorgten für eine schwierige zweite Saisonhälfte. Zwar keimte Hoffnung auf, als vor allem Langzeitverletzte nach der Winterpause ins Mannschaftstraining wieder einstiegen. Doch die Aufholjagd blieb zunächst aus.

Letztlich fehlten sechs Zähler zum rettenden Ufer Erst acht Wochen vor Ende schlug die SGS den direkten Konkurrenten TSV Lengfeld mit 4:3. Ein 6:4-Erfolg gegen den SV Lützel-Wiebelsbach folgte. Eine furiose Aufholjagd blieb aber aus, obwohl die Mannschaft von Spielertrainer Dany Ribeiro mittlerweile wieder auf Augenhöhe ihre Spiele bestritt. Der Rückstand mit teils zwölf Punkten zum Nichtabstiegsplatz war bereits zu groß. Letztlich fehlten sechs Zähler zum rettenden Ufer.