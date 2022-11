SG Sandbach: Der Kader bleibt eine Wundertüte A-Ligist SG Sandbach II peilt Sechs-Punkte-Woche an+++SG Bad König/Zell muss zum Tabellenletzten

Odenwald. Das Perspektivteam der SG Sandbach steckt in der Kreisliga A tief im Abstiegskampf. Gerade mal einen Zähler steht die Mannschaft von Trainer Jörg Lauermann vor den Abstiegsplätzen und muss gegen die KSG Vielbrunn am Sonntag (Anstoß 12.45 Uhr) unbedingt punkten. Am gestrigen Donnerstagabend hatte die SG II Türk Beerfelden zu Gast.

Corona nicht gut verkraftet

In den letzten zwei Spielzeiten war die ehemalige Gruppenliga-A-Jugend, ergänzt mit einigen Routiniers, das Überraschungsteam der Spielklasse, das seine Gegner mit ihrem Tempofußball regelmäßig in hohe Bedrängnis brachte und jeweils Spitzenplätze belegte. Wie Lauermann berichtet, habe man die Coronakurve nicht gut hinbekommen, dazu kommen Abgänge zu anderen Clubs oder der Aufstieg in die eigene erste Garnitur. „Für den Trainingsrückstand werden wir noch einige Zeit benötigen. Uns fehlt deswegen auch die Stabilität über die Dauer von 90 Minuten.“

Durchhaltewille fehlt zu oft

Im Moment lasse sein Team zu schnell den Kopf hängen, wenn ein Gegentor das Spiel schwieriger mache. Das habe sich besonders am letzten Sonntag beim 0:9-Debakel gegen Brensbach gezeigt. Aber die Lauermann-Elf kann es auch anders, als sie vor zwei Wochen im Derby gegen Hainstadt 4:2 siegte und deutlich mutiger und schneller nach vorne spielte. Dennoch gab es auch bei diesem überzeugenden Auswärtserfolg Brüche im Spiel, wo das Team nicht konstant genug die 90 Minuten herunterspielte und Hainstadt bedenklich nahe herankommen ließen.

Notwendige Punkte müssen eingespielt werden

„Im Moment ist kein Spiel einfach für uns“, wirft Lauermann ein und erklärt, dass gerade in Duellen mit den Mannschaften, die noch hinter den Sandbachern stehen, die notwendigen Punkte eingespielt werden müssen, bevor es in wenigen Wochen in die Winterpause geht. Auch am Sonntag gegen Vielbrunn muss etwas Zählbares her: Ganz klar, mit dem zur Verfügung stehenden Personal stehen oder fallen die Chancen der Sandbacher in der Kreisliga A.