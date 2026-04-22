 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

SG Sandbach bastelt am Kader für neue Saison

Der designierte A-Liga-Meister freut sich über Rückkehrer Mehmet Yildirim +++ Saufhaus will sich sportlich und strukturell weiterentwickeln

von Marcel Storch · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Sandbach steht mit Trainer Sebastian Saufhaus kurz vor dem Wiederaufstieg in die Kreisoberliga.
Die SG Sandbach steht mit Trainer Sebastian Saufhaus kurz vor dem Wiederaufstieg in die Kreisoberliga. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

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Sebastian Saufhaus
Sebastian Saufhaus

Sandbach. Auf dem Platz läuft es für die SG Sandbach zurzeit mehr als nur gut. Mit Abstand erster in der A-Liga Odenwald und zudem noch der Einzug in das Kreispokalfinale, nach dem sie gegen Kreisoberligist SV Lützel-Wiebelsbach mit 3:2 gewannen. Neben dem Platz laufen zudem auch schon die Vorbereitungen für kommende Saison, sich personell zu verbessern. So hat man sich schon mit Rückkehrer Mehmet Yildirim verstärkt, der im Pokalhalbfinale das erste Mal zum Einsatz kam und zuvor bei Hummetroth spielte. Für die neue Saison konnten die Sandbacher sich zudem die Dienste von zwei Torhütern sichern.

Wie Sandbachs weiteren personellen Planungen unter Trainer Sebastian Saufhaus aussehen und wie sie sich auch strukturell verbessern wollen, lest ihr bei Echo online (plus).