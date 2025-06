SG Saldenburg / Thurmansbang will in die Top-3

In der neuen Spielzeit kämpft die SG Saldenburg / Thurmansbang in der Kreisklasse Deggendorf um Punkte und ist in dieser Klasse der einzige Klub aus dem Landkreis Freyung-Grafenau. In den Spielklassen des BFV gab es viele Umgruppierungen und Veränderungen im Kreis Ost.

Chefcoach Matthias Biebl und Co-Spielertrainer Jonas Bumberger unisono: "Die neue Klasse ist für uns schwierig einzuschätzen, da wir bisher nur im Bayerischen Wald gespielt haben und jetzt gibt es viele Vereine jenseits der Donau, die wir bisher nur auf dem Papier kannten."





Ein Highlight ist sicherlich das Nachbarderby mit dem FC Eging. Vereine wie Windorf, Schwanenkirchen, Rathsmansdorf oder jenseits der Donau wie Vilshofen, Künzing II, Aholming, Moos oder Buchhofen kennt die SG bisher nicht. Der Trainingsauftakt war perfekt, Kaiserwetter und 30 Spieler, darunter die vier Neuzugänge Christian Kohout (SV Grainet), Lukas Barth (TSV Schönberg), Marco Schachtner (TSV-FC Arnstorf) und Lukas Blöchl aus der Jugend des SV Thurmansbang. Zudem werden die A-Jugendspieler des SVT, Moritz Moser, Connor Gleichmann, Lukas Wagner und Jonas Hartl, im Trainingsbetrieb der Seniorenmannschaft an das Team herangeführt.





Die Verantwortlichen sind optimistisch gestimmt. Trainer Matthias Biebl: "Ich freue mich mit Jonas Bumberger einen tollen Spieler und Trainerkollegen an meiner Trainerseite zu haben. Wir haben jetzt ein gutes Gefüge für die erste und die zweite Mannschaft, erfahrene und junge Spieler und alle hochmotiviert. Gemeinsam mit allen Spielern möchten wir Vollgas geben, ich bin überzeugt, dass wir viel erreichen können, und freue mich auf die kommende Spielzeit.“ Vorgenommen hat sich die SG einiges, denn am Saisonende soll ein Platz unter den ersten drei herausspringen. Die ersten Testspiele stehen auch schon auf dem Plan, das Spiel gegen den Ligakontrahenten Eging wurde mit 1:2 verloren. Nach weiteren Testpartien gibt es zum Abschluss eine Wanderung zum Lusen mit Einkehr beim Bolzwerk in Spiegelau. Am 27. Juli beginnt die neue Saison.