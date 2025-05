SG Saldenburg / Thurmansbang: Biebl folgt auf Braml

Bei der SG Saldenburg / Thurmansbang kommt es zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke. Neuer Chefanweiser wird Matthias Biebl , der mit dem SV Haus im Wald den Aufstieg in die Kreisklasse schaffte. Der 36-Jährige folgt auf Stefan Braml , dessen Zeit bei der Spielgemeinschaft nach zwei Jahren endet. Als Co-Spielertrainer bleibt Goalgetter Jonas Bumberger an Bord und wird Neu-Coach Biebl unterstützen.

"Wir möchten wieder frischen Wind reinbringen und haben uns deshalb in Absprache mit Stefan für eine Veränderung auf der Trainerposition entscheiden Er ist nicht nur eine Thurmansbanger Vereinslegende, sondern hat auch einen Top-Job abgeliefert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar und wünschen ihm nur das Beste“, sind sich die beiden Abteilungsleiter Christoph Leutgeb und Manuel Dullinger einig. Der ehemaliger Bezirksliga-Kicker Braml stand schon viele Jahre an der Seitenlinie des damals noch eigenständigen SV Thurmansbang und führte diesen 2016 in die Kreisliga.