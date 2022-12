SG Saalfeld/Unterwellenborn B2 siegt zweistellig

Spielbericht von Christian Eberhardt (SG Saalfeld/Unterwellenborn)

In einer sehr einseitigen Partie kann die SG um Trainer Uwe Bayerlein und Nick Weihrauch den zweiten Saisonsieg einfahren. In einer von Anfang an klar dominierenden Vorstellung schlägt die SG Saalfeld/Unterwellenborn B2 Plaue sogar zweistellig. In der Spielminute sechs, erreichte ein toller Spielzug von Kai Rödel Shermann der eiskalt zum 1:0 einschob. Direkt danach kam die SG B2 zu weitere Chancen, nutze sie aber nicht. Ein Freistoßtor von Luis Engelmann besorgte dann endlich das 2:0 in der 22 Spielminute. Sieben Minuten später setzte sich Luca Weidhass gegen zwei Gegenspieler durch, legt den Ball auf Daniel Habtemariam der eiskalt zum 3:0 einschob. Die frühe Entscheidung in diesem Spiel. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr bescherte den einzigen Treffer der Gäste zum 1:3. Als der Schiri schon zum Pausentee pfeifen wollte, erhöhte Michel Hantke per Einzelaktion zum 4:1. Eine klare Leistungssteigerung der SG im Gegensatz zu den letzten Spielen. Mit Beginn der 2 Hälfte machte die SG da weiter, wo sie aufgehört hatte. Michel Hantke schnürt in der 51 Minute seinen Doppelpack und wird danach mit Applaus vom Feld verabschiedet. Für ihn kam Tristan Thue Förster. Tristan brauchte keine 4 Minuten um auf 6:1 zu erhöhen (Jokertor) ein tolles Händchen vom Trainerteam. In der 70 Minute brachte ein Eigentor das 7:1. Anschließend wechselte Coach Bayerlein erneut. Er brachte Justin Fuchs für den starken Luca Weidhass. Justin brauchte 8 Minuten, um sich ebenfalls in die Torschützenliste einzutragen. Ein toller Spielzug von Justus Naffin nutze er eiskalt. Die Fans und das Trainerteam wollten unbedingt das zehnte Tor sehen. Dies fiel in der 78 Minute erneut durch Daniel Habtemariam. Per Einzelaktion machte er sein Team mit seinem Doppelpack glücklich. Den Schlusspunkt setzte dann der Kapitän des heutigen Spiels. Luis Tim Engelmanns Weitschuss glitt durch die Hände des Torwartes und machte das 11:1 perfekt.