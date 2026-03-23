SG Saalfeld/Uborn zerlegt die Einheit im Derby

Spielbericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Ein deutliches Ergebnis lieferten die A-Junioren am Samstag ab. Mit 6:1 fegten sie die SG aus Rudolstadt vom Platz, die nach den ersten 15 Eingewöhnungsminuten kaum noch vors Saalfelder Tor kamen. Unsere Jungs setzten die Gegner im Mittelfeld gut unter Druck, zeigten lehrbuchmäßige Einkontaktpässe und spielten so ihre Chancen wunderbar aus. Deutlich dominant erzielten sie so den Endstand von 6:1 und festigen ihre Tabellenführung damit. Weiter so!!!