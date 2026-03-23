 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

SG Saalfeld/Uborn zerlegt die Einheit im Derby

von Christian Eberhardt · Heute, 16:51 Uhr · 0 Leser

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A-Jun KOL Mittelth. 2
SG Rudolstadt
SG FC Saalfeld
Sa., 21.03.2026, 12:30 Uhr
SG FC Saalfeld / SV Stahl U.
SG FC Saalfeld / SV Stahl U.SG FC Saalfeld
SG Rudolstadt / SV Schwarza
SG Rudolstadt / SV SchwarzaSG Rudolstadt
6
1
Abpfiff

Spielbericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Ein deutliches Ergebnis lieferten die A-Junioren am Samstag ab. Mit 6:1 fegten sie die SG aus Rudolstadt vom Platz, die nach den ersten 15 Eingewöhnungsminuten kaum noch vors Saalfelder Tor kamen. Unsere Jungs setzten die Gegner im Mittelfeld gut unter Druck, zeigten lehrbuchmäßige Einkontaktpässe und spielten so ihre Chancen wunderbar aus. Deutlich dominant erzielten sie so den Endstand von 6:1 und festigen ihre Tabellenführung damit. Weiter so!!!

STAHL FEUER fcsaalfeld

#gemeinsameinzigartig