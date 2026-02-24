SG RWO Alzey/TV Lonsheim: Keine Garantie für den Klassenverbleib

Alzey. Der Platz im Alzeyer Wartbergstadion ist stark frequentiert. 20 vorwiegend junge Spieler tummeln sich auf der Anlage. Regie führt Roland Klein, seit diesem Jahr Trainer des abstiegsbedrohten A-Klassisten RWO Alzey. Die Jungs hören zu. Sie setzen um. Sie bewegen sich – nicht nur wegen der Kälte, die in diesen Tagen Fußballspielen zu einer Herausforderung macht. Es gehört schon viel Leidenschaft und Liebe zum Sport dazu, um sich nicht in die warme Kabine zurückzuziehen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die vielköpfige Präsenz von Spielern aus erster und zweiter Mannschaft freut und imponiert Roland Klein. „Das habe ich andernorts auch schon anders erlebt“, reflektiert der 54-Jährige, der bei seinen Spielern viel Willen und Wollen spürt. Das macht Hoffnung, dass am Ende der Runde wenigstens der viertletzte Platz in der Tabelle herausspringt. Eine Garantie aber ist das nicht.
„Es wird sehr schwer, das Klassenziel zu erreichen“, sagt Klein. Drei Mannschaften müssen am Ende der Runde hinter RWO Alzey stehen, wenn der dritte Abstieg in Folge verhindert werden soll. Wenigstens hat sich Schlusslicht Ataspor Worms – entgegen der Ankündigungen im zurückliegenden Herbst – nicht noch verstärkt. So dürfte wenigstens schon mal einer der drei Abstiegsplätze vergeben sein.
Frisches Personal hätte sich auch Klein gewünscht. Junge, perspektivreiche Spieler, von denen RWO Alzey viele hat, sind das eine Das andere aber sind ein paar Routiniers, die dem Mannschaftsgefüge im Spiel Stabilität und Ordnung geben können. Männer wie der Ex-Nieder-Wieser Björn Bechtluft, der sich dem Wartbergklub zwischenzeitlich angeschlossen hat. Oder Marcel Schumann, der nunmehr sogar Verantwortung als spielender Co-Trainer übernommen hat. Oder Daniel Granat, der nach längerer Pause wieder einsteigen will. Oder Sait Yalkin, der aber auch schon länger nicht mehr spielte. Solche Männer bräuchte es mehr.
Zuversicht verbreitet Klein trotzdem. Sein Team, also die vielen motivierten Spieler, und er wollen das Beste aus der Sache machen. Ignorieren, dass es „schwierig ist, in der Winterpause eine Mannschaft zu übernehmen“. Dass es schwierig ist, in einer kurzen Wintervorbereitung seine Vorstellungen zu verwirklichen. Dem Team seine Prägung zu vermitteln. Eben diese Impulse würde Klein gerne intensiver setzen und verstetigen. Ohne damit seinem Vorgänger, Michael Ebling trat aus eigenem Antrieb zurück, zu nahe treten zu wollen: „Er hat gute Arbeit geleistet“, meint der Neue.
Drei Rückrunden-Spiele liegen bereits hinter RWO Alzey, wenn am Sonntag die Meisterschaftsrunde fortgesetzt wird. Das heißt im Umkehrschluss, dass nur zwölf Partien bleiben, um sich vom drittletzten Rang nach oben zu arbeiten. Und von denen sind nur vier daheim, sagt Klein. Ob das nun gut ist, weil sich sein Team auswärts leichter tut, oder ob es ein Nachteil ist, vermag Klein verständlicherweise nicht zu beurteilen Unter echten Wettkampfbedingungen hat er seine Spieler nicht gesehen. Auch das gehört zum Preis, wenn man eine Mannschaft mitten in der Saison übernimmt. Eine Entscheidung, die der Ex-Wiesbachtaler bislang nicht bereut hat. Im Gegenteil: Er fühle sich wohl und sehr gut unterstützt – ob von Holger Dietrich, Rainer Scheuer oder Michael Gauch.
Ataspor Worms, SV Leiselheim, Normannia Pfiffligheim und SV Gimbsheim II sind aus Sicht von Roland Klein die Konkurrenten, die sich Ende der Saison hinter RWO Alzey einreihen könnten. Gegen drei von ihnen tritt das Wartberg-Ensemble noch an. Es hat demnach in eigener Hand, den Worst Case zu verhindern. Gut wäre es für RWO, läge dann doch eine relativ ruhige A-Klassen-Runde vor dem Wartberg-Team. 26/27 gibt es wegen der wahrscheinlichen Strukturreform nur einen Absteiger – das böte RWO eine gute Chance, weiter zu konsolidieren.
Diese Gedanken hat Klein im Hinterkopf. Ob sie für ihn relevant werden, steht auf einem anderen Blatt. Verein und er verständigten sich zwar auf eine Zusammenarbeit bis Ende der Saison 26/27. Aber ob daran festzuhalten wäre, wenn RWO absteigt? „Wir werden uns Ende der Runde zusammensetzen“, reflektiert er. Bis dahin engagiert er sich genauso leidenschaftlich wie seine Jungs. Und stellt mit die Weichen für die kommende Runde. Die ersten Personalgespräche laufen.