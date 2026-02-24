SG RWO Alzey/TV Lonsheim: Keine Garantie für den Klassenverbleib Der neue Trainer Roland Klein verbreitet Hoffnung in Sachen Klassenerhalt, bleibt aber auch Realist von Claus Rosenberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Roland Klein hat sich am Wartberg eingelebt. Der neue Trainer von RWO Alzey verbreitet Zuversicht, ohne falsche Hoffnungen zu wecken. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey. Der Platz im Alzeyer Wartbergstadion ist stark frequentiert. 20 vorwiegend junge Spieler tummeln sich auf der Anlage. Regie führt Roland Klein, seit diesem Jahr Trainer des abstiegsbedrohten A-Klassisten RWO Alzey. Die Jungs hören zu. Sie setzen um. Sie bewegen sich – nicht nur wegen der Kälte, die in diesen Tagen Fußballspielen zu einer Herausforderung macht. Es gehört schon viel Leidenschaft und Liebe zum Sport dazu, um sich nicht in die warme Kabine zurückzuziehen.

Ataspor Worms dürfte raus sein Die vielköpfige Präsenz von Spielern aus erster und zweiter Mannschaft freut und imponiert Roland Klein. „Das habe ich andernorts auch schon anders erlebt", reflektiert der 54-Jährige, der bei seinen Spielern viel Willen und Wollen spürt. Das macht Hoffnung, dass am Ende der Runde wenigstens der viertletzte Platz in der Tabelle herausspringt. Eine Garantie aber ist das nicht.

„Es wird sehr schwer, das Klassenziel zu erreichen“, sagt Klein. Drei Mannschaften müssen am Ende der Runde hinter RWO Alzey stehen, wenn der dritte Abstieg in Folge verhindert werden soll. Wenigstens hat sich Schlusslicht Ataspor Worms – entgegen der Ankündigungen im zurückliegenden Herbst – nicht noch verstärkt. So dürfte wenigstens schon mal einer der drei Abstiegsplätze vergeben sein. Marcel Schumann nun spielender Co-Trainer Frisches Personal hätte sich auch Klein gewünscht. Junge, perspektivreiche Spieler, von denen RWO Alzey viele hat, sind das eine Das andere aber sind ein paar Routiniers, die dem Mannschaftsgefüge im Spiel Stabilität und Ordnung geben können. Männer wie der Ex-Nieder-Wieser Björn Bechtluft, der sich dem Wartbergklub zwischenzeitlich angeschlossen hat. Oder Marcel Schumann, der nunmehr sogar Verantwortung als spielender Co-Trainer übernommen hat. Oder Daniel Granat, der nach längerer Pause wieder einsteigen will. Oder Sait Yalkin, der aber auch schon länger nicht mehr spielte. Solche Männer bräuchte es mehr.