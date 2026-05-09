SG RWO Alzey driftet auf dritten Abstieg in Folge zu

Worms/Alzey. An diesem Sonntag rückt wieder einmal RWO Alzey/TV Lonsheim in den Fokus der Öffentlichkeit. Und das gleich doppelt: Zum einen sind die Fußballer um Trainer Roland Klein die einzige Mannschaft, die noch TuS Monsheims A-Klassen-Meisterschaft verhindern können. Und zum anderen steckt das Team vom Wartberg mitten im Abstiegskampf. Der dritte Abstieg in Folge ist drei Spieltage vor dem Saisonschluss nicht auszuschließen.
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Mit 19 Zählern rangiert RWO Alzey/TV Lonsheim in der A-Klasse auf dem drittletzten Platz, der nach dem Saisonende direkt in die B-Klasse führt. Und das Restprogramm hat es in sich. Am Sonntag beim TuS Monsheim, der auf eigenem Platz Meister werden kann und will. Danach geht es zur TSG Pfeddersheim II, die mit Blick auf die Vizemeisterschaft um jeden Punkt kämpfen wird. Und schließlich Ataspor. Die Wormser sind bereits abgestiegen, haben in dieser Runde bloß drei Zähler gewonnen. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass RWO Alzey/TV Lonsheim dort einen Sieg einfährt. Aus diesen Überlegungen resultiert die Prognose: Das Wartberg-Team beendet die Spielzeit mit 22 Saisonpunkten.
Von den drei Mannschaften, die um den einzigen rettenden Platz konkurrieren, hat Normannia Pfiffligheim (14., 21 Punkte) die besten Karten. Das schlechteste Blatt hat der SV Leiselheim (15., 17). Im Idealfall, aus Sicht von RWO Alzey/TV Lonsheim, verlieren beide ihre Spiele am Sonntag (Leiselheim bei der SG Rheinhessische Schweiz (9.,38) und Pfiffligheim in Rheindürkheim (6., 55). Dann kommt es am Sonntag drauf zum Showdown. Und zwar im Kellerduell zwischen Leiselheim und Pfiffligheim. Auf dieses Spiel spitzt sich die Situation zu.
1. Gewänne Normannia Pfiffligheim dieses Schlüsselspiel, dann stünden alle weiteren Absteiger neben Ataspor Worms fest: nämlich SV Leiselheim und RWO Alzey/TV Lonsheim.
2. Trennen sich Leiselheim und Pfiffligheim unentschieden, hätten die Normannen 22 Punkte. Die Abstiegsentscheidung ging in die Verlängerung. RWO müsste hoffen, dass die SG Rheinhessische Schweiz am letzten Spieltag gegen Pfiffligheim gewinnt. Der SV Leiselheim wäre indes so gut wie sicher abgestiegen.
3. Der SV Leiselheim gewinnt das Kellerduell. Das wäre aus Perspektive von RWO Alzey das beste Ergebnis.
Die Abstiegsfrage würde erst am letzten Spieltag geklärt. Pfiffligheim stünde unter dem Druck, gegen die SG Rheinhessische Schweiz wenigstens einen Punkt zu holen (dann gäbe es ein Entscheidungsspiel zwischen RWO Alzey und Normannia um den Nicht-Abstiegsrang). Mit einem Sieg indes wäre Pfiffligheim gerettet. Leiselheim hätte mit einem Sieg über den FSV Osthofen (11., 30) auch noch eine Chance, RWO Alzey/TV Lonsheim und Normannia Pfiffligheim in die B-Klasse zu stürzen.
Michael Ebling hatte in der Winterpause freiwillig den Trainerstuhl geräumt. Er wollte, dass die SG RWO Alzey/Lonsheim unter neuer sportlicher Leitung die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln kann. Dies misslang. Unter Nachfolger Roland Klein holte das Team nur sieben Zähler. Die Mannschaft erhält zwar auch von den Gegnern oft gute Kritiken. Ausfälle wie der von Daniel Granat kann der Wartbergklub jedoch nicht kompensieren. Seit Anfang März wurde kein Spiel mehr gewonnen.
Marcus Konnermann und der SV Leiselheim gehen konsequent gemeinsam durch Dick und Dünn. Zuletzt holte der Aufsteiger den obligatorischen Dreier gegen Ataspor Worms. Von einer Aufholjagd ist der Neuling jedoch weit entfernt. Nichts deutet darauf hin, dass er in den verbleibenden drei Spielen über sich hinauswachsen könnte.
Normannia Pfiffligheim gelang jüngst mit dem Remis bei der SG Westhofen/Gundheim/Abenheim ein überraschender Punktgewinn. Ansonsten liegt eine ähnlich schwierige zweite Halbserie hinter der Elf von Nico Schmid wie beim SV Leiselheim und bei der SG RWO Alzey/TV Lonsheim. Trotzdem dürfte die Normannia von diesen drei Klubs die größten Chancen haben, die Klasse zu halten. Momentum und Restprogramm sprechen dafür.
Die SG RWO Alzey/Lonsheim plant bereits doppelgleisig. Mit dem Ex-Gau-Odernheimer Hasan-Ali Serdar (unter anderem Ataspor Alzey und zuletzt Olympia Lorsch) und Igor Grosu (Ataspor und Olympia Lorsch) hat die Wartberg-Elf schon zwei namhafte Zugänge, die nach Vereinsangaben auch in der B-Klasse auflaufen würden. Bitter: Wenn die SG absteigen würde, dann drückt sie die Zweite Mannschaft in die C-Klasse durch. Andernfalls würde die Zweite sicher in der B-Klasse bleiben, da dort mit der Abmeldung von der SG Armsheim/Flonheim II der einzige Absteiger bereits feststeht.