SG RWO Alzey driftet auf dritten Abstieg in Folge zu

1. Gewänne Normannia Pfiffligheim dieses Schlüsselspiel, dann stünden alle weiteren Absteiger neben Ataspor Worms fest: nämlich SV Leiselheim und RWO Alzey/TV Lonsheim.

2. Trennen sich Leiselheim und Pfiffligheim unentschieden, hätten die Normannen 22 Punkte. Die Abstiegsentscheidung ging in die Verlängerung. RWO müsste hoffen, dass die SG Rheinhessische Schweiz am letzten Spieltag gegen Pfiffligheim gewinnt. Der SV Leiselheim wäre indes so gut wie sicher abgestiegen.

3. Der SV Leiselheim gewinnt das Kellerduell. Das wäre aus Perspektive von RWO Alzey das beste Ergebnis.