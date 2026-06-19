SG Rottenburg/Oberhatzkofen erweitert Trainerteam: Drück wird Co. von Robin Scheubeck · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Die SG Rottenburg/Oberhatzkofen stellt die Weichen für die Zukunft und verstärkt sein Trainerteam mit Julius Drück. Der Neuzugang vom Bezirksligisten FC Ergolding übernimmt zur neuen Saison die Rolle des Co-Spielertrainers und soll insbesondere die junge Mannschaft auf dem Platz führen. Für Drück ist der Wechsel zugleich der Einstieg ins Trainergeschäft. Seine Erfahrung und Qualität aus der Bezirksliga sollen dem Team sowohl sportlich als auch in der Entwicklung weiterhelfen. In der vergangenen Saison hatte der Offensivspieler großen Anteil an der Vizemeisterschaft des FC Ergolding in der Bezirksliga. Mit neun Treffern und neun Vorlagen gehörte er zu den prägenden Akteuren seines Teams und bewies eindrucksvoll seine Qualitäten auf dem Platz.

Der bisherige Co-Trainer Oleg Kirpitschjow bleibt weiterhin Teil des Trainerstabs, sodass die Verantwortlichkeiten künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung als Co-Spielertrainer. Einige Gesichter in der Mannschaft kenne ich bereits, was den Einstieg sicherlich erleichtert. Ich möchte meine Erfahrung bestmöglich einbringen, die Mannschaft unterstützen und gemeinsam mit dem Trainerteam und den Spielern eine erfolgreiche Zeit auf und neben dem Platz erleben“ so Julius Drück.