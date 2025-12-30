SG Rottenburg verlängert mit Trainerteam

Cheftrainer Giovanni Matriciano geht damit in seine fünfte Amtszeit bei der SG. Der Deutsch-Italiener überzeugte seit seinem Amtsantritt sowohl die sportliche Leitung als auch die Mannschaft durch seine klare Spielphilosophie, seine hohe Identifikation mit dem Verein und seine akribische Arbeit. An seiner Seite steht weiterhin der spielende Co-Trainer Oleg Kirpitschjow, der sich längst als wichtige Säule etabliert hat – sowohl durch seine Präsenz auf dem Platz als auch durch seine ruhige, sachliche Art im Umgang mit der Mannschaft. Beide ergänzen sich optimal und bilden ein harmonierendes Gespann auf und neben dem Platz.

Die SG Rottenburg / Oberhatzkofen setzt ihren erfolgreichen Weg der Kontinuität fort. Die Verantwortlichen des Kreisklassisten konnten das bewährte Trainer-Duo Giovanni Matriciano und Oleg Kirpitschjow auch für die Saison 2026/2027 an den Verein binden.

Sportlich blickt die SG auf eine positive Entwicklung zurück. Nach dem starken vierten Platz in der Saison 2024/2025 befindet sich die Erste Mannschaft auch in der laufenden Spielzeit voll im Soll und grüßt aktuell vom Platz an der Sonne in der Kreisklasse Kelheim. Die nachhaltige und erfolgreiche Jugendarbeit der Spielgemeinschaft macht sich ebenfalls bemerkbar: Die zweite Mannschaft mischt aktuell wieder im vorderen Tabellendrittel mit und unterstreicht damit die Breite und Qualität des Kaders.

Cheftrainer Giovanni Matriciano zeigt sich dankbar und stolz über die erneute Vertragsverlängerung:

„Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Seit meinem Amtsantritt sind bereits mehr als drei Saisons vergangen undnun schon ein Großteil der vierten Saison absolviert. Ich bin weiterhin mit großer Leidenschaft Trainer dieses großartigen Vereins.

Gerade in der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, einem Trainer über einen so langen Zeitraum das Vertrauen zu schenken. Umso dankbarer bin ich der SG, dass wir im kommenden Sommer bereits in unsere fünfte gemeinsame Saison gehen.

Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir nach wie vor enorm viel Freude. Zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Jungs füreinander kämpfen und wie sie sich kontinuierlich weiterentwickeln, war für mich der ausschlaggebende Punkt, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Darauf bin ich sehr stolz.

Ich bin außerdem sehr froh, dass auch mein spielender Co-Trainer Oleg verlängert hat. Mit seiner ruhigen und sachlichen Art ist er eine enorme Bereicherung für das Trainerteam und hat dies insbesondere in der laufenden Hallensaison erneut unter Beweis gestellt.

Auch die aktuelle sportliche Situation bestätigt unseren Weg. Wir liegen voll im Soll und stehen an der Tabellenspitze. Natürlich wollen wir alles daransetzen, uns dort so lange wie möglich festzubeißen. Ob es am Ende ganz nach vorne reicht, wird sich zeigen. Sollte es nicht der Fall sein, wäre das dennoch ein klarer Beleg für die hervorragende Entwicklung der Mannschaft – der heutigen Spieler, der ehemaligen und derjenigen, die in Zukunft dazukommen werden.“

Auch Abteilungsleiter Manuel Ringenberg unterstreicht die Zufriedenheit mit der Arbeit des Trainerduos:

„Wir freuen uns sehr, mit Giovanni Matriciano und Oleg Kirpitschjow auch in der Saison 2026/2027 weiterarbeiten zu können. Gio überzeugt durch seine positive Art, seine fachliche Kompetenz und seine Nähe zur Mannschaft. Gemeinsam mit Oleg bildet er ein hervorragend abgestimmtes Trainerteam, das sportlich wie menschlich hervorragend zu unserer SG passt.“