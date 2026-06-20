SG Rottenburg holt Co-Spielertrainer vom Bezirksliga-Vizemeister

Die SG Rottenburg/Oberhatzkofen stellt die Weichen für die Zukunft und verstärkt sein Trainerteam mit Julius Drück. Der Neuzugang vom Bezirksligisten FC Ergolding übernimmt zur neuen Saison die Rolle des Co-Spielertrainers und soll insbesondere die junge Mannschaft auf dem Platz führen.
Für Drück ist der Wechsel zugleich der Einstieg ins Trainergeschäft. Seine Erfahrung und Qualität aus der Bezirksliga sollen dem Team sowohl sportlich als auch in der Entwicklung weiterhelfen. In der vergangenen Saison hatte der Offensivspieler großen Anteil an der Vizemeisterschaft des FC Ergolding in der Bezirksliga. Mit neun Treffern und neun Vorlagen gehörte er zu den prägenden Akteuren seines Teams und bewies eindrucksvoll seine Qualitäten auf dem Platz.
Der bisherige Co-Trainer Oleg Kirpitschjow bleibt weiterhin Teil des Trainerstabs, sodass die Verantwortlichkeiten künftig auf mehrere Schultern verteilt werden: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung als Co-Spielertrainer. Einige Gesichter in der Mannschaft kenne ich bereits, was den Einstieg sicherlich erleichtert. Ich möchte meine Erfahrung bestmöglich einbringen, die Mannschaft unterstützen und gemeinsam mit dem Trainerteam und den Spielern eine erfolgreiche Zeit auf und neben dem Platz erleben“, sagt Julius Drück.
Cheftrainer Giovanni Matriciano sieht in der Erweiterung des Trainerteams einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung der Mannschaft. Mit regelmäßig rund 30 Spielern im Training sei die Betreuung zuletzt zunehmend anspruchsvoller geworden. Drück bringe nicht nur sportliche Qualität mit, sondern passe mit seinen Ambitionen im Trainerbereich hervorragend zur Philosophie des Vereins. Insbesondere die vielen jungen Spieler sollen von seiner Erfahrung profitieren und auf dem Platz zusätzliche Führung erhalten. Passend zur Ausrichtung des Vereins stoßen zur neuen Saison zudem drei Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich. Die Nachwuchsspieler konnten bereits in der vergangenen Spielzeit erste Minuten im Herrenbereich sammeln und wertvolle Erfahrungen im Herrenfußball sammeln. Die Spielgemeinschaft setzt damit seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und baut weiterhin auf die Entwicklung eigener Talente.
Auch Abteilungsleiter Manuel Ringenberg zeigt sich erfreut über die Verpflichtung. Der Verein setze weiterhin auf einen langfristigen Weg mit vielen jungen Spielern und wolle diesen bestmöglich fördern. Drück passe sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zur SG und könne als Führungsspieler wichtige Impulse setzen. Mit der Kombination aus Cheftrainer Giovanni Matriciano, Co-Trainern Oleg Kirpitschjow und Neuzugang Julius Drück sowie den aufrückenden Nachwuchsspielern sieht sich die Spielgemeinschaft für die kommende Saison bestens aufgestellt und möchte den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.