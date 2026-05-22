SG Rothenberg gegen SV Hummetroth II kurzfristig verlegt

Die Spiele der ersten Mannschaft (14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt II) und der zweiten Mannschaft (15 Uhr) des SV Hummetroth hätten sich am Samstag ansonsten überschnitten. Brisant dabei ist, dass die Reserve des SVH mit einem Sieg den Einzug in die Relegation um die Kreisoberliga klarmachen könnte. Durch die Verlegung wäre es dem Verein, der mit seiner 1b in dieser Saison öfter mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, nun möglich, eventuell auf den einen oder anderen Spieler mehr zurückzugreifen. Denn laut Spielordnung des Hessischen Fußballverbands dürfen Vereine ab vier Spieltagen vor Saisonende in ihrer Reserve noch Spieler einsetzen, die bisher sechs Spiele oder weniger in der ersten Mannschaft absolviert haben.