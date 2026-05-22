SG Rothenberg gegen SV Hummetroth II kurzfristig verlegt

Rothenberg. Der Pfingstsamstag steht im Odenwaldkreis an diesem Wochenende im Zeichen des Fußballs: Von der B- bis zur Kreisoberliga werden alle Spiele an diesem Tag ausgetragen. Eine Ausnahme besteht: Das Spiel in der A-Liga zwischen der SG Rothenberg (6.) und dem SV Hummetroth II (2.) wurde gestern kurzfristig auf Freitag (19.30 Uhr) verlegt.
Die Spiele der ersten Mannschaft (14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt II) und der zweiten Mannschaft (15 Uhr) des SV Hummetroth hätten sich am Samstag ansonsten überschnitten. Brisant dabei ist, dass die Reserve des SVH mit einem Sieg den Einzug in die Relegation um die Kreisoberliga klarmachen könnte. Durch die Verlegung wäre es dem Verein, der mit seiner 1b in dieser Saison öfter mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, nun möglich, eventuell auf den einen oder anderen Spieler mehr zurückzugreifen. Denn laut Spielordnung des Hessischen Fußballverbands dürfen Vereine ab vier Spieltagen vor Saisonende in ihrer Reserve noch Spieler einsetzen, die bisher sechs Spiele oder weniger in der ersten Mannschaft absolviert haben.
Für Markus Walter, stellvertretender Kreisfußballwart für den Odenwaldkreis und Klassenleiter der A-Liga und Kreisoberliga, ist der Sachverhalt eindeutig. „Beide Mannschaften wollten das Spiel auf Freitagabend verlegen, weshalb ich zugestimmt habe“, sagte er auf Nachfrage dieser Redaktion. Am vorletzten Spieltag gehe das, am letzten wäre eine Verlegung nicht mehr möglich. Somit sei alles rechtens. „Ich arbeite nach Paragraphen und Satzungen“, betonte Walter.
Gegen die heimstarken Rothenberger, die auf eigenem Platz den A-Liga-Meister SG Sandbach und den VfL Michelstadt (3.) jeweils 1:0 schlugen, dürfte die Verlegung der SVH-Reserve sehr entgegenkommen. Etwas zum Nachteil des VfL, der mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf einen Ausrutscher Hummetroths in Rothenberg hoffen muss. Den großen Showdown gäbe es dann am letzten Spieltag: Der VfL Michelstadt und der SV Hummetroth II treffen im direkten Duell aufeinander.