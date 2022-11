SG Rotbachtal/Strempt - SV Nierfeld II 2:1 (1:0)

Da die 2.Mannschaft am Sonntag zeitgleich mit dem Team unserer 1.Mannschaft spielte, muss sich der

Bericht über das Spiel auf wenige Zeilen beschränken. Die leisen Hoffnungen, einen Punkt mit aus

Glehn mit nach Hause zu bringen, erfüllten sich nicht. Ein Grund war sicher der ungewohnte Platz mit

Hubbeln und Knubbeln, da macht der Ball nicht immer das, was der Spieler beabsichtigt. Und wenn

man dann noch mit seinen Torchancen so großzügig umgeht, dann ist der zweite Grund auch schon

gefunden. Den Halbzeit-Rückstand konnte Delcio durch einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter

zwar noch ausgleichen. Aber die Gastgeber schlugen zurück und schafften 18 MInuten vor Spielende den Siegtreffer. Schade, da war mehr drin. Jetzt geht es am kommenden Sonntag (13 Uhr) im letzten

Hinrundenspiel in der Kloska-Arena gegen den SV Rinnen. Da können die Jungs um Trainer Dirk Scheer beweisen, dass sie es besser können