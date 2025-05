SG Ringschnait/Mittelbuch und Hundersingen bestreiten das Pokalfinale

Wenn am 29. Mai um 16 Uhr in Uttenweiler der Anpfiff zum Finale des Bezirkspokals Oberschwaben erfolgt, kommt es zu einer Premiere. Es ist das erste Endspiel im neuen Bezirk Oberschwaben. Mit der SG Ringschnait/Mittelbuch (Altbezirk Riss) und den Sportfreunden Hundersingen (Altbezirk Donau) treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander.

Die SG Ringschnait/Mittelbuch geht mit dem Selbstvertrauen des Tabellenzweiten der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben in die Partie. Der jüngste 4:1-Derbysieg gegen Ummendorf bescherte dem Team die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Relegation zur Landesliga. Für Florian Katein, stellvertretender Spielleiter der SG, ist der Einzug ins Finale eine logische Konsequenz der bisherigen Arbeit: „Die Mannschaft hat den Pokalwettbewerb von der ersten Pokalrunde an sehr ernst genommen – dafür wurden wir nun mit dem Endspiel belohnt.“

Die Sportfreunde Hundersingen führen derzeit die Abstiegsrunde der Bezirksliga an. Der Fokus liegt laut Trainer Jonathan Guth zunächst vollständig auf dem Pokalfinale: „Ich denke, dass beide Teams momentan gut in Form sind, was hoffentlich in einem spannenden Spiel mit gutem Niveau für die Zuschauer zu sehen ist.“ Für Guth wird die Tagesform entscheidend sein: „Wenn die Nervosität keine all zu große Rolle spielt, werden wahrscheinlich Kleinigkeiten über das Spiel entscheiden.“

Mit Blick auf den Gegner zeigt er Respekt: „Trotzdem sehe ich einen leichten Vorteil bei der SGM Ringschnait/Mittelbuch.“ Personell muss Hundersingen auf Jochen Gulde (muskuläre Probleme) und Florian Brotzer (Knieverletzung) verzichten. Hoffnung setzt man auch auf die eigene Pokalhistorie: „Die Sportfreunde haben im Jahr 2018 schon einmal den Pokal gewonnen, was wir nun, im ersten Pokal des neuen Bezirkes Oberschwabens, natürlich gerne wiederholen würden.“ Für Unterstützung von den Rängen ist gesorgt: Ein Fanbus ist bereits organisiert.

Emotionale Kulisse in Uttenweiler erwartet

Auf beiden Seiten ist die Vorfreude spürbar. Zwei Fanbusse aus Ringschnait/Mittelbuch sind seit Tagen ausgebucht, dazu reisen Spielerfrauen, Betreuer und Mannschaft in einem weiteren Bus an. Katein rechnet mit großartiger Atmosphäre: „Die Stimmung wird daher sicher großartig werden.“