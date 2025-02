SG Ringschnait/Mittelbuch: "Jeder gönnt dem anderen die Tore "

Nach fünf Spielen in der Aufstiegsrunde belegt die SG Ringschnait/Mittelbuch mit vier Siegen den zweiten Tabellenplatz. "Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Nach der nervenaufreibenden Qualifikation für die Aufstiegsrunde konnten wir den Schwung in die ersten Spiele mitnehmen", sagt Trainer Reiner Voltenauer. Besonders der Auftaktsieg in Uttenweiler war ein wichtiger Faktor: "Der erste Sieg dort gab uns weiteres Selbstvertrauen."

Mit 15 Treffern stellt die SG eine der besten Offensiven der Liga. Voltenauer lobt das Angriffsspiel seines Teams: "Wir sind in der Offensive sehr breit aufgestellt und die Jungs da vorne ergänzen sich hervorragend. Jeder gönnt dem anderen die Tore und legt sie sich zum Teil uneigennützig auf." Auch das gesamte Team trägt dazu bei, dass es in der Offensive so gut läuft: "Die gesamte Mannschaft beteiligt sich am Offensivspiel."

Die bisher einzige Niederlage setzte es gegen den FC Krauchenwies. "Wir haben Krauchenwies alles abverlangt und ein Spiel auf Augenhöhe geliefert. Am Ende haben einfach nur Kleinigkeiten für einen möglichen Punktgewinn gefehlt", analysiert der Trainer. Trotz der Niederlage bleibt das Team fokussiert auf die nächsten Aufgaben.

Wichtige Momente in jedem Spiel

Einen einzelnen Höhepunkt der Hinrunde möchte Voltenauer nicht benennen: "Ich würde mich jetzt nicht auf einen Moment festlegen wollen. In jedem Spiel gab es Phasen oder Momente, die in irgendeiner Form besonders oder wichtig waren." Die mannschaftliche Geschlossenheit und der Kampfgeist zeichnen das Team aus.

Kampf um die Spitzenplätze

Mit nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bad Schussenried ist die SG Ringschnait/Mittelbuch mitten im Titelrennen. "Wir versuchen, an die Leistungen der Vorrunde anzuknüpfen. Die Liga ist so ausgeglichen, dass jeder jeden schlagen kann. Daher versuchen wir einfach, so lange wie möglich um die ersten beiden Plätze mitzukämpfen", sagt Voltenauer.

Vorbereitung auf die Rückrunde

Die Winterpause nutzte das Team zur intensiven Vorbereitung. "Wir sind Anfang Februar in die Vorbereitung gestartet und bestreiten unser erstes Testspiel am Sonntag, den 9. Februar um 15 Uhr gegen den SV Kirchdorf." Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die gute Form aus der Hinrunde in die zweite Saisonhälfte mitzunehmen.

Kader bleibt größtenteils unverändert

In der Winterpause gab es keine großen personellen Veränderungen. "Jonas Frisch wird in der Rückrunde berufsbedingt kürzer treten", berichtet Voltenauer. Ansonsten bleibt das Team zusammen und kann weiterhin auf die bewährten Kräfte setzen.

Weiterentwicklung als Schlüssel

Für die Rückrunde möchte das Team in allen Bereichen weiter Fortschritte machen. "Wir versuchen, in allen Bereichen gut zu arbeiten, um für den Start gegen Sigmaringen gut gerüstet zu sein", erklärt der Coach. Gerade im Defensivverhalten und in der Konstanz sieht er noch Potenzial.

Schussenried als Top-Favorit

Auf die Frage nach den größten Konkurrenten im Meisterschaftskampf nennt Voltenauer vor allem einen Namen: "Schussenried ist schon das Maß der Dinge. Mit fünf Siegen und nur zwei Gegentoren sind sie aktuell der Favorit." Auch Krauchenwies und Sigmaringen könnten noch ein Wörtchen mitreden: "Krauchenwies, die uns geschlagen haben, werden sicher noch eine gute Rolle in der Restsaison spielen. Auch Sigmaringen, die eine top besetzte Mannschaft haben, werden die Spitze schon noch im Blick haben."

Fazit und Ausblick

Die SG Ringschnait/Mittelbuch hat sich eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Mit einer starken Offensive und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sind sie bereit für die Herausforderungen der Rückrunde. Ob es für den Aufstieg reicht, wird sich zeigen – doch das Team von Reiner Voltenauer ist entschlossen, bis zum Schluss oben mitzuspielen.