SG Ringschnait/Mittelbuch: "Es gilt diesen 3. Platz zu verteidigen"

Die SG Ringschnait/Mittelbuch gehört auch in dieser Saison zur Spitzengruppe der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer Reiner Voltenauer spricht über eine kurze Winterpause, anspruchsvolle Testspiele, den starken dritten Tabellenplatz und realistische Ambitionen. In einer ausgeglichenen Liga bleibt das Ziel klar: den Platz verteidigen – und vielleicht mehr.
Kurze Pause, ambitionierte Vorbereitung
"Wir sind nach der kurzen Pause am Freitag den 23.01.2026 in die 5-wöchige Vorbereitung eingestiegen“, erklärt Reiner Voltenauer. „In den Testspielen warten tolle Gegner aus der Spitzengruppe der Bezirksligen Bodensee und Donau/Iller, mit denen wir uns messen wollen.
Platz drei als verdiente Momentaufnahme
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer sehr zufrieden. „Wir sind mit dem Abschneiden absolut zufrieden, es ist keine Selbstverständlichkeit in einer so großen, starken und ausgeglichenen Bezirksliga auf Platz 3 zu stehen.“
Besonders bemerkenswert ist die Konstanz der Spielgemeinschaft: „Im dritten Jahr in Folge, seit der Gründung unserer SGM, können wir uns in der Spitzengruppe behaupten.“ Voltenauer betont, dass dies kein Zufall sei: „Das ist eine tolle Leistung der Mannschaft, die sie sich mit viel Einsatz und Fleiß erarbeitet hat.“
Ziele für die Rückrunde
Für den weiteren Saisonverlauf formuliert Voltenauer folgende Ziele. „Es gilt diesen 3. Platz gegen starke Verfolger im Rücken zu verteidigen.“ Gleichzeitig bleibt Raum für ambitionierte Gedanken: „Wenn uns das gelingen sollte, hoffen wir natürlich im Kampf um Platz 2 noch ein Wörtchen mitreden zu können. Ummendorf ist ja geographisch und von dem Punktevorsprung her zumindest in Sichtweite.“
Moderate Kaderveränderung im Winter
Zur Winterpause bleibt der Kader weitgehend zusammen. Eine gezielte Verstärkung wurde jedoch realisiert, Noah Kufner kam vom TSV Neu Ulm. Weitere Zu- oder Abgänge gibt es nicht, was für Kontinuität in der Mannschaft spricht.
Klare Einschätzung im Titelrennen
Im Kampf um die Meisterschaft sieht der Trainer einen deutlichen Favoriten. „Mengen hat das absolut beeindruckend gespielt und ich glaube, das wird sich in der Rückrunde so fortsetzen, zumal sie sich ja auch noch weiter verstärkt haben.“
Gleichzeitig verweist Voltenauer auf die Unwägbarkeiten der Liga: „Im Keller würde ich keine Mannschaft abschreiben, da es noch viele Punkte zu vergeben gibt und noch unklar ist, wie viele Teams wirklich absteigen müssen. Da erwarte ich einen harten Kampf um jeden Punkt bis zum Schluss der Saison.“
Nach 18 Spielen steht die SG Ringschnait/Mittelbuch auf Rang drei der Bezirksliga Oberschwaben. Mit elf Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen kommt das Team auf 37 Punkte und ein Torverhältnis von 47:25.