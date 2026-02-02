SG Ringschnait/Mittelbuch: "Es gilt diesen 3. Platz zu verteidigen" FuPa-Teamcheck: SG Ringschnait/Mittelbuch etabliert sich oben von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Halder

Die SG Ringschnait/Mittelbuch gehört auch in dieser Saison zur Spitzengruppe der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer Reiner Voltenauer spricht über eine kurze Winterpause, anspruchsvolle Testspiele, den starken dritten Tabellenplatz und realistische Ambitionen. In einer ausgeglichenen Liga bleibt das Ziel klar: den Platz verteidigen – und vielleicht mehr.

Kurze Pause, ambitionierte Vorbereitung



"Wir sind nach der kurzen Pause am Freitag den 23.01.2026 in die 5-wöchige Vorbereitung eingestiegen“, erklärt Reiner Voltenauer. „In den Testspielen warten tolle Gegner aus der Spitzengruppe der Bezirksligen Bodensee und Donau/Iller, mit denen wir uns messen wollen. Platz drei als verdiente Momentaufnahme



Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer sehr zufrieden. „Wir sind mit dem Abschneiden absolut zufrieden, es ist keine Selbstverständlichkeit in einer so großen, starken und ausgeglichenen Bezirksliga auf Platz 3 zu stehen.“

Besonders bemerkenswert ist die Konstanz der Spielgemeinschaft: „Im dritten Jahr in Folge, seit der Gründung unserer SGM, können wir uns in der Spitzengruppe behaupten.“ Voltenauer betont, dass dies kein Zufall sei: „Das ist eine tolle Leistung der Mannschaft, die sie sich mit viel Einsatz und Fleiß erarbeitet hat.“

Ziele für die Rückrunde



Für den weiteren Saisonverlauf formuliert Voltenauer folgende Ziele. „Es gilt diesen 3. Platz gegen starke Verfolger im Rücken zu verteidigen.“ Gleichzeitig bleibt Raum für ambitionierte Gedanken: „Wenn uns das gelingen sollte, hoffen wir natürlich im Kampf um Platz 2 noch ein Wörtchen mitreden zu können. Ummendorf ist ja geographisch und von dem Punktevorsprung her zumindest in Sichtweite.“ Moderate Kaderveränderung im Winter

Zur Winterpause bleibt der Kader weitgehend zusammen. Eine gezielte Verstärkung wurde jedoch realisiert, Noah Kufner kam vom TSV Neu Ulm. Weitere Zu- oder Abgänge gibt es nicht, was für Kontinuität in der Mannschaft spricht.