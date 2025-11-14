SG Ringschnait empfängt Sigmaringen, Mengen trifft auf Steinhausen



Gutenzell seht nach der Niederlage in Krauchenwies knapp vor der Abstiegszone und braucht im Derby ein Erfolgserlebnis, um nicht noch tiefer hineingezogen zu werden. Kirchberg verpasste zuletzt durch die knappe Niederlage in Blönried den Sprung unter auf Platz sechs und möchte nach vier Spielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückehren.

----



Ochsenhausen spielte zuletzt 1:1 in Hohentengen und ist nun schon seit vier Spielen ungeschlagen. Die Gäste kommen nach dem 3:2 über Kirchberg mit gestärktem Selbstbewusstsein, liegen aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Ochsenhausen will sich ins obere Mittelfeld absetzen, Blönried braucht Punkte für den Klassenerhalt.

---



Im Kellerduell Bad Saulgau gegen Rot ist ein Duell ums sportliche Überleben. Der FV Bad Saulgau kassierte zuletzt eine klare Niederlage in Hundersingen und steht bei nur elf Punkten, während Rot (vier Punkte) das Tabellenende ziert. Ein Sieg ist für beide Mannschaften Pflicht, sonst droht der Rückstand auf das rettende Ufer weiter zu wachsen.

---



Eberhardzell schöpfte zuletzt beim 2:1 in Steinhausen Hoffnung, steht aber weiterhin auf dem vorletzten Platz. Mit den Sportfreunden Hundersingen (Platz 11) reist nun ein Gegner an, der nach dem 5:2 gegen Bad Saulgau im Aufwind ist. Die Partie dürfte physisch und kampfbetont werden. Für beide Teams zählt nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr FC Mengen Mengen SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen 14:30 PUSH



Tabellenführer FC Mengen bleibt die Konstante der Liga und will seine beeindruckende Serie gegen Steinhausen fortsetzen. Die Gäste verloren zuletzt unglücklich gegen Eberhardzell und müssen beim Spitzenreiter eine außergewöhnliche Leistung abrufen. Mengen ist zu Hause ungeschlagen, Steinhausen kämpft darum nicht weiter abzurutschen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

---

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen SV Uttenweiler Uttenweiler 15:15 PUSH



Dieses Duell hat es in sich: Der formstarke SV Sulmetingen empfängt Uttenweiler zum Duell zweier Teams mit Ambitionen auf die Spitzenränge. Die Gastgeber, aktuell zwei Punkte vor Uttenweiler, kommen mit dem Selbstvertrauen eines 6:2 in Sigmaringen und wollen ihre Serie ausbauen. Uttenweiler hingegen verlor 0:4 gegen Mengen und will eine Reaktion zeigen. Für beide Mannschaften ist das Spiel ein weiterer Gradmesser.

---



Das Spitzenspiel des Wochenendes: Ringschnait empfängt den punktgleichen SV Sigmaringen. Beide Mannschaften trennt nur ein Torverhältnis, beide zeigten zuletzt Licht und Schatten – Ringschnait mit einem 1:1 gegen Ummendorf, Sigmaringen nach der 2:6-Heimpleite gegen Sulmetingen auf Wiedergutmachung aus. Die Tagesform könnte in diesem Duell entscheiden.

---



Krauchenwies geht mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten. Nach dem 3:1 gegen Gutenzell trifft der FC nun auf den Favoriten aus Ummendorf, der beim 1:1 gegen Ringschnait leicht an Boden verlor. Für Ummendorf geht es darum, im Kampf um die Spitze an Mengen dranzubleiben, während Krauchenwies (27 Punkte) mit einem Sieg oben anklopfen kann.







Gastgeber Ertingen/Binzwangen will an den wichtigen 3:2-Erfolg in Rot anknüpfen und den nächsten Dreier im Derby anvisieren. Hohentengen, zuletzt mit einem 1:1 gegen Ochsenhausen, reist mit mit einem Aufwärtstrend an (drei Spiel in Folge ungeschlagen). Mit einem Sieg könnten die Gäste (Platz acht) weiter nach oben klettern, während Ertingen Rang 14 in der Tabelle belegt und dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.---