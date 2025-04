SG Rinchnach / Kirchdorf: Fischer und Bernreiter haben hingeworfen

Bis vor einigen Wochen herrschte bei der SG Rinchnach / Kirchdorf eitel Sonnenschein. Die vor der Saison kurzfristig ins Leben gerufene Spielgemeinschaft funktionierte auf Anhieb und das Team des Trainertrios Manuel Fischer, Patrick Bernreiter und Simon Gigl mischt in der A-Klasse Regen ganz vorne mit. In der Winterpause wurde allerdings publik, dass sich die SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag künftig wieder eigenständig machen möchte und die SG deshalb nach nur einem Jahr wieder aufgelöst wird.



Intern sorgte das durchaus für Wirbel und negativer Höhepunkt war in der Vorwoche der Rückzug der beiden Coaches Manuel Fischer und Patrick Bernreiter. Während Fischer keine Stellungnahme abgeben wollte, stellte Bernreiter seine Sicht der Dinge ausführlich dar. Bis zum Saisonende wird Simon Gigl, der in seiner Glanzzeit maßgeblich am damaligen Höhenflug des FC Untermitterdorf beteiligt war, als Spielercoach fungieren. Unterstützen wird ihn sein Schwager Günther Weinmann. Der langjährige Ausnahmestürmer wird als Linientrainer agieren.