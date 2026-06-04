 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

SG Riedöschingen/Hondingen kämpft um den Verbleib in der Bezirksliga

Vor dem Heimspiel gegen den FV Tennenbronn versprüht Co-Trainer Keven Harnest Zuversicht

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Sie sind optimistisch, was den Klassenerhalt für die SG Riedöschingen/Hondingen anbelangt: Co-Trainer Keven Harnest (links) und Chefcoach Fabio Berrer
Sie sind optimistisch, was den Klassenerhalt für die SG Riedöschingen/Hondingen anbelangt: Co-Trainer Keven Harnest (links) und Chefcoach Fabio Berrer – Foto: Verein

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga SW SBFV
SG Riedösching.

Die SG Riedöschingen/Hondingen kämpft gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga. Vor dem Heimspiel gegen den FV Tennenbronn versprüht Co-Trainer Keven Harnest Zuversicht.

Die eine Woche am Lago Maggiore hat ihm gutgetan. Mit seiner Frau und den beiden Töchtern machte sich Keven Harnest gen Süden auf. Vier befreundete Familien waren ebenfalls dabei. "Es war ein schöner Kurzurlaub", sagt Harnest. Rechtzeitig kehrte er wieder zurück, um nun am Sonntag, 15.15 Uhr, gegen den FV Tennenbronn an der Seitenlinie zu stehen. Gemeinsam mit Chefcoach Fabio Berrer. Die SG Riedöschingen/Hondingen ist Harnests erste Station als Trainer im Aktivenbereich, zuvor leitete er Jugendmannschaften an – Aufstieg in die Landesliga inklusive. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.