SG Riedböhringen/Fützen ist neuer Tabellenführer Ganz oben steht nun in der Kreisliga A die SG Riedböhringen/Fützen nach ihrem 5:0 gegen Titisee. von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Kevin Rosa kommt hier zu Fall, doch er gewann mit dem SV Grafenhausen das Spitzenspiel gegen den SV Hölzlebruck. – Foto: Wolfgang Scheu

Der bisherige Primus SV Hölzlebruck verliert beim SV Grafenhausen mit 1:3 und ist nur noch Zweiter. Ganz oben steht nun in der Kreisliga A die SG Riedböhringen/Fützen nach ihrem 5:0 gegen Titisee.