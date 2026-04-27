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SG Riedböhringen/Fützen ist neuer Tabellenführer
Ganz oben steht nun in der Kreisliga A die SG Riedböhringen/Fützen nach ihrem 5:0 gegen Titisee.
Der bisherige Primus SV Hölzlebruck verliert beim SV Grafenhausen mit 1:3 und ist nur noch Zweiter. Ganz oben steht nun in der Kreisliga A die SG Riedböhringen/Fützen nach ihrem 5:0 gegen Titisee.
Das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg spitzt sich zu. Aus dem Zweikampf ist ein Dreikampf geworden. Die SG Riedböhringen/Fützen übernimmt die Tabellenführung in der Kreisliga A, Staffel zwei. Hölzlebruck verliert das Spitzenspiel in Grafenhausen mit 1:3. Der FC Bräunlingen schlägt den TuS Blumberg haushoch mit 8:0. Der SV Ewattingen siegt im Abstiegskampf gegen Schlusslicht Pfohren 4:2. Unadingen-Dittishausen bezwingt St. Märgen/St. Peter. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.