 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SG Riedböhringen/Fützen ist neuer Tabellenführer

Ganz oben steht nun in der Kreisliga A die SG Riedböhringen/Fützen nach ihrem 5:0 gegen Titisee.

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Kevin Rosa kommt hier zu Fall, doch er gewann mit dem SV Grafenhausen das Spitzenspiel gegen den SV Hölzlebruck.
Kevin Rosa kommt hier zu Fall, doch er gewann mit dem SV Grafenhausen das Spitzenspiel gegen den SV Hölzlebruck. – Foto: Wolfgang Scheu

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Kreisliga A II
SG Riedböhringen/Fützen

Der bisherige Primus SV Hölzlebruck verliert beim SV Grafenhausen mit 1:3 und ist nur noch Zweiter. Ganz oben steht nun in der Kreisliga A die SG Riedböhringen/Fützen nach ihrem 5:0 gegen Titisee.

Das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg spitzt sich zu. Aus dem Zweikampf ist ein Dreikampf geworden. Die SG Riedböhringen/Fützen übernimmt die Tabellenführung in der Kreisliga A, Staffel zwei. Hölzlebruck verliert das Spitzenspiel in Grafenhausen mit 1:3. Der FC Bräunlingen schlägt den TuS Blumberg haushoch mit 8:0. Der SV Ewattingen siegt im Abstiegskampf gegen Schlusslicht Pfohren 4:2. Unadingen-Dittishausen bezwingt St. Märgen/St. Peter. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.