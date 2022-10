SG Riedböhringen/Fützen agiert unbeständig und doch zufriedenstellend Zeljko Cosic, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, blickt voller Vorfreude aufs Wochenende und tippt den Bezirksligaspieltag.

Es geht eng zu in der Bezirksliga, wer sich von den unteren Rängen absetzen möchte, der sollte sich keine allzu langen Hänger erlauben. Einen solchen leistete sich Zeljko Cosic mit seiner SG Riedböhringen/Fützen zum Saisonstart nicht. Beständigkeit ist dennoch ein Fremdwort beim aktuellen Tabellenelften. Die Ursachenforschung Cosics’ ist dabei schnell zu einem klaren Ergebnis gekommen: "Wir haben eigentlich nie mehr als 14 Mann dabei. Oft waren es sogar weniger. Wenn du Woche für Woche nur auf 60 Prozent der Spieler des Kaders zurückgreifen kannst, dann hast du es schwierig." Umso mehr hebt der ehrgeizige Coach hervor, dass die Entwicklung der zahlreichen jungen Eigengewächse noch mehr in den Fokus gerückt ist und weiter einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Sicher profitierte auch der eine oder andere Jungspund von den Fehlzeiten der Etablierten. "Wir haben sehr viele hochtalentierte Spieler in unseren Reihen. Sie machen es wirklich gut", so Cosic.



Um die Schwankungen der Anfangsphase regulieren zu können, sieht Cosic vor allem ein höheres Pflichtgefühl dem Hobby Fußball gegenüber in der kommenden Zeit für dringend notwendig an. "Neben den vielen Verletzungen habe ich das Gefühl, dass das Reisen oder die Urlaube während der Saison ein immer größeres Problem werden. Auch bei uns", sagte Cosic im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit der SG Riedöschingen/Hondingen am Sonntag. Im Derby mit den in der Tabelle um drei Plätze besser platzierten Nachbarn hofft Cosic auf eine "faire Partie und viele Zuschauer."



SV Geisingen – FC Schonach: "Der SV Geisingen hat einen brutalen Lauf und ist auch ohne seinen Torjäger Arceri aktuell für mich hier Favorit. Mein Tipp: 3:1."



DJK Villingen – TuS Bonndorf: "Die DJK Villingen hat zuletzt viele Niederlagen hinnehmen müssen. Bonndorf agiert sehr homogen. Mein Tipp: 1:1."



FC Furtwangen – SV Aasen: "Aasen sehe ich aktuell etwas stärker. Der Heimvorteil für Furtwangen könnte das aber egalisieren. Mein Tipp: 2:2."



SV Hinterzarten – FC Bräunlingen: "Hinterzarten wird nach der Niederlage bei uns auf Wiedergutmachung aus sein. Das könnte gelingen. Mein Tipp: 2:1."



FC Löffingen – FV Möhringen: "Löffingen muss punkten, Möhringen war zuletzt nicht so gut drauf. Mein Tipp: 1:1."



FC Pfaffenweiler – FV Tennenbronn: "Für mich ist das ein Spitzenspiel. Beide stehen für Tore. Mein Tipp: 2:2."



SV Hölzlebruck – FC Hochemmingen: "Hier sehr ich die Gastgeber im Vorteil und tippe auf einen 3:1-Heimsieg."



SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SG Marbach/Rietheim: "Das ist eine schwere Aufgabe für den Aufsteiger. Ich tippe auf einen 2:1-Auswärtssieg."



SG Riedöschingen/Hondingen – SG Riedböhringen/Fützen: "Beide Mannschaften fiebern dem Derby entgegen. Für mich ist das ein komplett offenes Spiel. Wir treffen auf eine sehr unangenehme Elf. Wir wollen gewinnen."