SG Rheinhessen gibt nach 3:0-Pausenführung den Sieg aus der Hand

Ein Offensivfeuerwerk zündete am Sonntag die SG Disibodenberg beim 8:2-Erfolg gegen Meisenheim III. Der TSV Langenlonsheim fuhr mit einem 3:0-Sieg gegen Schmittweiler/Callbach II einen ungefährdeten Heimerfolg ein. Ebenfalls siegreich war der TuS Gangloff, der sich mit 3:1 gegen den FSV Reiffelbach/Roth behauptete. Für den spannendsten Schlagabtausch sorgten der VfL Sponheim und die SG Rheinhessen, die sich 4:4 trennten. Zum Abschluss des Spieltags setzte sich der FSV Rehborn mit 2:0 gegen Bad Sobernheim II durch.

Bad Kreuznach. Der 10. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II brachte teils klare Ergebnisse, aber auch ein spektakuläres Remis hervor. Die SG Nordpfalz II musste sich am Samstag dem FV Kreuznacher Kickers deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Torreich ging es auch bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg zu, die dem Spitzenreiter FSV Bretzenheim mit 2:7 unterlag.

Doch nach der Pause wendete sich das Blatt. Sponheim kam druckvoll aus der Kabine, Kann Ok erzielte in der 50. Minute den Anschlusstreffer. Nur fünf Minuten später verwandelte Murat Ueyduel einen Foulelfmeter zum 2:3 – sehr zum Ärger der Gäste, die reklamierten, dass das Foul außerhalb des Strafraums stattgefunden habe.

Die SG Rheinhessen begann stark. Jhonatan Alexis Cortes Botero traf bereits in der 8. Minute zum 0:1, nur vier Minuten später erhöhte Mahmud Al Shehabi nach feiner Kombination auf 0:2. Als Tim Noack nach einer halben Stunde zum 0:3 einschoss, schien die Partie bereits entschieden.

Zwar brachte Noack die SG mit einem Traumtor aus 40 Metern in der 64. Minute noch einmal mit 4:2 in Führung, doch der VfL witterte nun seine Chance. Nach einem Eckball köpfte Julian Schauß in der 72. Minute das 3:4, ehe Ueyduel per sehenswertem Distanzschuss in der 85. Minute den Ausgleich besorgte.

SG Rheinhessen spielt zu zehnt zu Ende

In der Schlussphase hätte Sponheim die Begegnung sogar noch komplett drehen können, auch weil die SG Rheinhessen in Unterzahl agierte: Christian Elmer sah schon in der 57. Minute wegen Meckerns die Gelbe Karte plus Zeitstrafe, später folgte Janik Beilmann in der 81. Minute mit derselben Strafe. Weil dieser sich auch außerhalb des Spielfelds nicht beruhigte, wurde er mit der Ampelkarte endgültig des Feldes verwiesen. „Diese Regelung mit den Zeitstrafen halte ich im Amateurfußball für misslungen – aber am Ende müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir erlauben uns oftmals zu viele Disziplinarstrafen und haben uns auch in Sponheim dadurch selbst geschwächt“, bilanzierte SG-Trainer Yves Kaffenberger.

Trotz der enttäuschend verspielten 3:0-Führung wollte der Übungsleiter der Gäste den Punkt nicht kleinreden: „Das Problem hatten wir in Sponheim schon einmal – wir haben gut gespielt und verdient geführt, belohnen uns dann aber nicht mit drei Zählern. Am Ende müssen wir mit dem Remis leben, auch wenn mehr drin war. Sponheim war dem Sieg am Ende vielleicht auch ein Ticken näher.“

Für die SG Rheinhessen bleibt die Abwehrarbeit das zentrale Thema. „Wir kassieren aktuell zu viele Gegentore, da müssen wir konstanter werden. Wir sind noch eine neue Spielgemeinschaft, das muss sich alles einspielen. Aber ich bin optimistisch, dass wir uns stabilisieren“, blickte Kaffenberger voraus. Wichtig werden dabei die anstehenden Heimspiele gegen Meisenheim III und Nordpfalz II: „Da wollen wir unbedingt punkten – Siege wären enorm wichtig im Kampf um den Klassenerhalt.“

Der Spielfilm: 0:1 Cortes Botero (8.), 0:2 Al Shehabi (12.), 0:3 Noack (30.), 1:3 Ok (50.), 2:3 Ueyduel (55. Foulelfmeter), 2:4 Noack (64.), 3:4 Schauß (72.), 4:4 Ueyduel (85.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Beilmann (82./SG Rheinhessen/Meckern)

Die weiteren Partien im Steno:

Tore: 0:1 D. Armbruester (31.), 0:2 D. Armbruester (44.), 0:3 F. Armbrüster (53.), 0:4 F. Armbrüster (65.), 0:5 F. Armbrüster (69.)

Tore: 0:1 Bischof (10.), 0:2 Jakubowski (13.), 0:3 von der Weiden (16.), 1:3 Vosskühler (21.), 1:4 Jakubowski (22.), 1:5 Bischof (36.), 2:5 Schön (59.), 2:6 von der Weiden (65.), 2:7 Jakubowski (83.)

Tore: 0:1 Höhn (9.), 0:2 Höhn (25. Foulelfmeter), 0:3 Fonteyn (50.), 0:4 Höhn (54.), 0:5 Eisenbrandt (57.), 0:6 Fonteyn (58.), 1:6 Muschel (64.), 2:6 Kercher (65. Foulelfmeter), 2:7 Dongus (85. Foulelfmeter), 2:8 Schäfer (89.)

Tore: 1:0 Piroth (58.), 2:0 Graffe (60.), 3:0 Wingenter (80.)

Tore: 1:0 J. Rahn (58.), 2:0 S. Rahn (62.), 3:0 S. Rahn (69.), 3:1 Schiffler (82.)