Der TSV Langenlonsheim (in den schwarzen Trikots) gewann sein Auswärtsspiel beim VfL Sponheim und rückte somit auf Rang vier vor. – Foto: Jochen Coutandin - Archiv

SG Rheinhessen fehlen wenige Minuten zum Remis gegen den Zweiten Der Rückblick auf den 15. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II +++ Siegtreffer in Sprendlingen fällt in Minute 83 +++ Kellerduell geht an Reiffelbach +++ Disibodenberg überrollt auch die Kreuznacher Kickers Verlinkte Inhalte B-Klasse Kreuznach II TSV Langenlonsheim SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III FSV Rehborn FC Schmittweiler/Callbach II + 11 weitere

Bad Kreuznach. Bereits am Samstag setzte sich der TuS Gangloff knapp mit 2:1 bei der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III durch. Ebenfalls mit 2:1 gewann der TSV Langenlonsheim beim VfL Sponheim. Am Sonntag entschied auch der FSV Bretzenheim sein Auswärtsspiel für sich - mit 1:0 bei der SG Rheinhessen war das ein ganz knapper Erfolg. Einen letztlich deutlichen Sieg feierte die SG Waldlaubersheim/Gutenberg, die beim FC Schmittweiler/Callbach II mit 4:0 triumphierte. Der FSV Reiffelbach/Roth konnte sich im Kellerduell gegen die SG Nordpfalz II mit 3:1 behaupten, während Primus Disibodenberg im Topspiel gegen den drittplatzierten FV Kreuznacher Kickers einen 5:1-Heimsieg einfuhr. Die Partie zwischen dem FSV 1928 Rehborn und dem TSV Hargesheim II wurde unterdessen abgesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.