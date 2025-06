SG Rheinhausen und Spvgg. Buchenbach spielen ums Bezirksligaticket

Das letzte Ticket für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga wollen sich die Spvgg. Buchenbach und die SG Rheinhausen sichern. Die beiden Vizemeister der Kreisliga-A-Staffeln treffen sich am Sonntag (15 Uhr) zum Hinspiel in Buchenbach.

Dabei kommt es auch zum Duell zweier ausgewiesener Torjäger: Tobias Osswald von der Spvgg. Buchenbach wurde in der Staffel II Torschützenkönig mit imposanten 36 Treffern. Dafür benötigte der 27-jährige Rechtsfuß nur 28 Einsätze. Das Osswald außerdem auch knapp 20 Treffer auflegte, unterstreicht seinen hohen Stellenwert für die Dreisamtäler. Nur vier Treffer weniger erzielte Dominik Schmider in der Staffel I für die SG Rheinhausen. In seiner Premierensaison in Rheinhausen avancierte Schmider schnell zum Volltreffer. Bei der SG Rheinhausen endet nach den Aufstiegsspielen und acht gemeinsamen Jahren die Zusammenarbeit mit Trainer Daniel Engelmann. Sein Nachfolger zur kommenden Spielzeit wird Thomas Bober. In Buchenbach ist mit zahlreichen Zuschauern zu rechnen. Auch die Gäste bringen ihre Fans mit und werden mit drei Bussen anreisen.