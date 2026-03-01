SG Rheinhausen geht mit neu formierten Trainerteam in kommende Saison

Sönmez tritt damit die Nachfolge von Tobias Peuckert an, der künftig aus familiären Gründen – insbesondere wegen seines Nachwuchses – kürzer treten möchte. Mit dieser Personalie setzt die SG auf Erfahrung, Vielseitigkeit und Führungsqualität im zentralen Bereich. In seinen bisherigen Stationen war Mahsum immer ein Antreiber auf und neben dem Platz. Mit seiner Mentalität, seinem Ehrgeiz und seiner Präsenz soll er nun auch bei seiner ersten Trainerstation wichtige Impulse setzen.

Gemeinsam mit Thomas Bober bildet er ein engagiertes Duo, das sportliche Qualität und frischen Ehrgeiz vereint. Die SG Rheinhausen freut sich auf die Zusammenarbeit und blickt motiviert auf die kommende Saison 2026/27