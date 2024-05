SG Rheinhausen - DJK Heuweiler 4:1 ( 2:0 )

Gestern empfing die SG Rheinhausen die DJK Heuweiler zum Heimspiel. Gegenüber dem letzten Spiel musste Trainer Daniel Engelmann kräftig umbauen da neben dem länger verletzten Dennis Metzger auch noch Jannik Gitzinger, Florian Cecconi, Alex Gut und Till Zehnle fehlten. Die Gäste ließen am vergangen Samstag aufhorchen als man den Tabellenführer mit einem 4:1 Sieg nach Hause schickte. Dadurch war man gewarnt das diese Spiel kein Selbstläufer werden sollte. So began dann auch die Partie, die Gäste wach und bissig in den Zweikämpfen, die SGR sichtlich mit Problemen in das Spiel zu finden. Sicherlich auch der ungewohnten Aufstellung geschuldet kam einfach kein Spielfluss zu stande. Heuweiler nach 20 Minuten dann auch mit der großen Chance auf die Führung als ein Spieler alleine auf Torhüter Mark Kassel zulief aber mit einem halbherzigen Abschluss am ihm scheiterte. Dieser Schreck weckte die SGR auf die danach besser in das Spiel kam. In der 35 Minute war es dann Jochen Diebold der nach Pass von Remi Biellmann zur Führung treffen konnte. Nur 2 Minuten später fand eine Flanke von Tobias Hefter den Kopf von Remi Biellmann der auf 2:0 erhöhte. Dieses Ergebniss spiegelte nicht ganz den Spielverlauf bis dahin denn die Gäste waren gut im Spiel aber letztendlich auch zu ungefährlich im letzten Drittel. Nach dem Seitenwechsel war Rheinhausen wacher und präsenter auf dem Platz und hatte nun deutlich mehr Spielanteile wie ein Halbzeit eins. Dieses mal war es aber gerade umgekehrt, anstatt das dritte Tor zu erzielen kamen die Gasten nach einem Freistoss in der 60 Minute durch Wuchner zum Anschlusstreffer. Allerdings zeigte die Heimelf die Reaktion und konnte in der 63 Minute durch Janek Merettig auf 3:1 erhöhen. Nur 3 Minuten später ein weiterer Rückschlag für die Gäste als Wuchner nach einer unglücklichen Aktion Tobias Hefter am Kopf traf und der Schiedsrichter ihm die rote Karte zeigte. Sicherlich eine zu harte Entscheidung da man ihm keinerlei Absicht unterstellen kann hätte die gelbe Karte gereicht. Danach verwaltete Rheinhausen das Spiel und konnte in der 90 Minute durch Remi Biellmann den 4:1 Endstand erzielen.

Am Ende ein verdienter Sieg für Rheinhausen gegen wacker kämpfende Gäste aus Heuweiler. Trotz vieler Ausfälle konnte sich das Engelmann Team in Halbzeit zwei steigern und sicherte sich so die nächsten 3 Punkte.