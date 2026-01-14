SG Rhein-Selz: Vieles erreicht, aber noch nicht am Ziel

Dexheim/Uelversheim/Friesenheim/Dalheim/Friesenheim. Ein „Grillerchen“ gab es und auch mal ein Kaltgetränk nach dem Training. Mit „Grillerchen“ meint Timm Bocian, Trainer der SG Rhein-Selz in der A-Klasse, einen Grillabend. Damit – aber nicht nur – versuchte die im Sommer gegründete SG, enger zusammenzuwachsen. Eine Aufgabe, die schon über ein Jahr zuvor begonnen hatte, bevor die aktiven Teams der TuS Dexheim und des TSV Uelversheim sowie die Vereine TuS Dalheim und SV Friesenheim miteinander verschmolzen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Einer, der wesentlich an der Organisation des Zusammenschlusses beteiligt ist, ist Sascha Berges. „Die Anfänge haben gebraucht“, sagt er. Inzwischen ist er zufrieden damit, was er im Steuerungsteam zusammen mit Tom Berges und Keven Meffert auf die Beine gestellt hat. „Das Schwierigste war es, jeden Spieler abzuholen und zu vermitteln, dass das, was wir aufgebaut haben, etwas Gutes ist – oder eben ähnlich ist, wie es vorher war.“ Also suchten die Verantwortlichen schon früh das Gespräch mit den Stützen der Mannschaft, um so Stück für Stück das Team für das Konzept zu gewinnen.
Nicht die einzige Herausforderung. Es galt, einen Mittelweg zu finden, um das, was seit über 10 Jahren im Jugendbereich funktioniert, langfristig im Seniorenbereich zu schaffen. „Uelversheim hatte jede Woche eine Sitzung, da sind auch Spieler gekommen, die verletzt waren. Das war von Dexheimer Seite nicht so“, nennt der SG-Koordinator ein Beispiel. „Das sind viele Kleinigkeiten, die man vielleicht vorher absprechen kann, aber auch erst im Ablauf merkt, dass man nochmal darüber reden muss.“ Die kritischen Punkte wurden im Vorfeld geklärt. „Der Verband hat gesagt, er hat noch nie so eine gut vorbereitete SG gesehen“, berichtet Berges nicht ohne Stolz. Wie viel Arbeit die Organisation macht, haben er und das Steuerungsteam unterschätzt, sagt der 31-Jährige im Rückblick.
„Relativ reibungslos“ war dagegen die Kaderzusammenstellung, sagt Bocian. „Zwei, drei“ Spieler beendeten im Sommer ihre Karriere, Abgänge gab es nicht. Hinzu kamen zahlreiche Jugendspieler. „Es war eine extreme Verjüngungskur, was uns auch gutgetan hat“, findet der 37 Jahre alte Coach, der 2024 nach Dexheim kam. Und: „Die Jungs waren froh, dass endlich mal wieder Konkurrenzkampf herrscht.“
Dass die Leistungsbesten ins A-Team übersiedelten, sorgte dafür, dass die zweite Mannschaft ins Leistungstief fiel. Platz 15 zur Winterpause in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost, zehn Punkte aus 18 Spielen. „Das haben wir befürchtet“, sagt SG-Koordinator Berges. „Das braucht Zeit, bis es sich eingespielt hat.“
Anders das A-Team, das im dritten Saisonspiel den ersten Sieg feierte – ein Schlüsselmoment. „Das war das Auswärtsspiel in Gau-Algesheim. Da haben wir kurz vor Schluss eine Zehnminutenstrafe bekommen beim Stand von 2:2 und haben dann aber mit zwei Toren in der Nachspielzeit mit 4:2 gewonnen“, erinnert sich der Coach. „Das war schon Wahnsinn, was da für Emotionen im Team waren, auch von der Bank.“
Mit Platz sechs ist er „sehr zufrieden“, in der Offensive ist aber Luft nach oben: Nur drei Teams haben weniger Tore geschossen als Rhein-Selz (29). „Es stört mich auf jeden Fall. Es würde mich noch mehr stören, wenn wir defensiv nicht so stabil wären, wie wir sind“, sagt Bocian. Die Arbeit gegen den Ball ist gut, bei der Chancenverwertung hapert es noch.
Ein Neuzugang soll Abhilfe schaffen: Leon Bernhöft, 31 Jahre alt, Angreifer des FSV Oppenheim. Er soll den Offensivspielern entweder „einen Push geben“ oder die Tore selbst machen. Bernhöft spielte in der Jugend in Dexheim, im Seniorenbereich war er auch schon für Uelversheim unterwegs. Abgänge gibt es nicht. Ob der Trainer auch über das Saisonende hinaus bleibt, steht noch nicht fest. „Wir sind in sehr guten Gesprächen“, berichtet Bocian, der mit einer Entscheidung bis Ende des Monats rechnet.
Ziel bleibt weiter der Klassenerhalt. Der Coach hofft auf eine möglichst ruhige Restrunde, um dann die Reserve zu unterstützen – „natürlich nur in einem fairen Verhältnis“. Auch langfristig will Rhein-Selz möglichst ohne Abstiegssorgen in der Reserve auskommen und eine konstant performende A-Mannschaft stellen. Und was die Organisation der SG betrifft, „ist immer noch Luft nach oben“, sagt Koordinator Berges. Vor allem beide Mannschaften noch enger zu „verschweißen“, ist ihm wichtig. Genauso wie das Vereinsleben zu erhalten. Eines ist klar: Stillstand soll es bei Rhein-Selz nicht geben.