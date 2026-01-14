SG Rhein-Selz: Vieles erreicht, aber noch nicht am Ziel

Im Eiltempo unterwegs: Die SG Rhein-Selz (hier mit Tim Ebli in Weiß) übertrifft derzeit die eigenen Erwartungen. Archivfoto: Kristina Schäfer

Dexheim/Uelversheim/Friesenheim/Dalheim/Friesenheim. Ein „Grillerchen“ gab es und auch mal ein Kaltgetränk nach dem Training. Mit „Grillerchen“ meint Timm Bocian, Trainer der SG Rhein-Selz in der A-Klasse, einen Grillabend. Damit – aber nicht nur – versuchte die im Sommer gegründete SG, enger zusammenzuwachsen. Eine Aufgabe, die schon über ein Jahr zuvor begonnen hatte, bevor die aktiven Teams der TuS Dexheim und des TSV Uelversheim sowie die Vereine TuS Dalheim und SV Friesenheim miteinander verschmolzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Einer, der wesentlich an der Organisation des Zusammenschlusses beteiligt ist, ist Sascha Berges. „Die Anfänge haben gebraucht“, sagt er. Inzwischen ist er zufrieden damit, was er im Steuerungsteam zusammen mit Tom Berges und Keven Meffert auf die Beine gestellt hat. „Das Schwierigste war es, jeden Spieler abzuholen und zu vermitteln, dass das, was wir aufgebaut haben, etwas Gutes ist – oder eben ähnlich ist, wie es vorher war.“ Also suchten die Verantwortlichen schon früh das Gespräch mit den Stützen der Mannschaft, um so Stück für Stück das Team für das Konzept zu gewinnen.

Nicht die einzige Herausforderung. Es galt, einen Mittelweg zu finden, um das, was seit über 10 Jahren im Jugendbereich funktioniert, langfristig im Seniorenbereich zu schaffen. „Uelversheim hatte jede Woche eine Sitzung, da sind auch Spieler gekommen, die verletzt waren. Das war von Dexheimer Seite nicht so“, nennt der SG-Koordinator ein Beispiel. „Das sind viele Kleinigkeiten, die man vielleicht vorher absprechen kann, aber auch erst im Ablauf merkt, dass man nochmal darüber reden muss.“ Die kritischen Punkte wurden im Vorfeld geklärt. „Der Verband hat gesagt, er hat noch nie so eine gut vorbereitete SG gesehen“, berichtet Berges nicht ohne Stolz. Wie viel Arbeit die Organisation macht, haben er und das Steuerungsteam unterschätzt, sagt der 31-Jährige im Rückblick. Bei der zweiten Mannschaft läuft es sportlich nicht rund „Relativ reibungslos“ war dagegen die Kaderzusammenstellung, sagt Bocian. „Zwei, drei“ Spieler beendeten im Sommer ihre Karriere, Abgänge gab es nicht. Hinzu kamen zahlreiche Jugendspieler. „Es war eine extreme Verjüngungskur, was uns auch gutgetan hat“, findet der 37 Jahre alte Coach, der 2024 nach Dexheim kam. Und: „Die Jungs waren froh, dass endlich mal wieder Konkurrenzkampf herrscht.“