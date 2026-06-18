SG Rhein-Selz und TSV Gau-Odernheim kooperieren in der A-Jugend

Die SG Rhein-Selz und der TSV Gau-Odernheim legen zur kommenden Saison ihre Kräfte in der A-Jugend zusammen. Wie die SG Rhein-Selz in der Pressemitteilung bekannt gibt, sollen künftig zwei Mannschaften im überregionalen Jugendfußball antreten.
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Rhein-Selz und Gau-Odernheim gehen im Jugendbereich künftig gemeinsame Wege. Das geht aus einer Pressemitteilung der SG Rhein-Selz hervor. Die Zusammenarbeit soll zur kommenden Spielzeit beginnen. Unter dem Leitspruch „Zwei Vereine. Ein Ziel.“ sollen zwei Mannschaften in den Spielbetrieb geschickt werden.
Eine U19 wird in der Verbandsliga antreten, während eine U18 in der Landesliga an den Start geht. Ziel der Kooperation sei es, Nachwuchsspielern aus der Region eine möglichst gute Perspektive und ausreichend Spielpraxis auf hohem Niveau zu bieten. Mit der Spielgemeinschaft wollen beide Vereine „ihre Kräfte im Jugendbereich bündeln“ und den Spielern eine durchgängige Entwicklungsmöglichkeit ermöglichen.
Auch die Trainerteams stehen bereits fest. Die Verbandsliga-Mannschaft wird von Kai Berges und Felix Schrod betreut. Für das Landesliga-Team übernehmen Tom Berges und Lucas Marques da Cunha die Verantwortung.