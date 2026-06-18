SG Rhein-Selz und TSV Gau-Odernheim kooperieren in der A-Jugend Im ältesten Nachwuchsbereich bilden Rhein-Selz und Gau-Odernheim eine Spielgemeinschaft +++ Zwei Teams gehen in Verbandsliga und Landesliga an den Start von Erik Bechtold · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser

Zu Beginn der kommenden Spielzeit bilden der TSV Gau Odernheim und die SG Rhein-Selz eine Spielgemeinschaft für die A-Jugend – Foto: Marcel Eichholz

Die SG Rhein-Selz und der TSV Gau-Odernheim legen zur kommenden Saison ihre Kräfte in der A-Jugend zusammen. Wie die SG Rhein-Selz in der Pressemitteilung bekannt gibt, sollen künftig zwei Mannschaften im überregionalen Jugendfußball antreten.

Dieser Text wird ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Rhein-Selz und Gau-Odernheim gehen im Jugendbereich künftig gemeinsame Wege. Das geht aus einer Pressemitteilung der SG Rhein-Selz hervor. Die Zusammenarbeit soll zur kommenden Spielzeit beginnen. Unter dem Leitspruch „Zwei Vereine. Ein Ziel.“ sollen zwei Mannschaften in den Spielbetrieb geschickt werden.