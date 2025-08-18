SG Reutlingen und TSV Genkingen starten mit klaren Siegen

Ein Auftakt nach Maß für Aufsteiger TSV Sickenhausen. Vor eigenem Publikum belohnte sich die Mannschaft mit einem furiosen Schlussspurt gegen die TSG Tübingen II. In der 85. Minute erlöste Andreas Hiller die Gastgeber mit dem 1:0, nur eine Minute später legte Nicola Claudius Rauscher nach. Zwar verkürzte Lars Spiller in der 90. Minute noch auf 2:1, doch der Jubel kannte in Sickenhausen keine Grenzen. Mit drei Punkten startet der Neuling auf Platz fünf in die Saison. ---

Ein Spiel voller Spannung, das bis tief in die Nachspielzeit offen blieb. Der SV Zainingen ging in der 52. Minute durch Tarik Mollahüseyinoglu in Führung und schien lange auf dem Weg zum Sieg. Doch der VfL Pfullingen II kämpfte sich zurück und erzielte in der 95. Minute durch Elias Victor den viel umjubelten Ausgleich. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte – für Zainingen fühlte sich das Remis wie ein Rückschlag an, für die Gäste dagegen wie ein später Sieg. ---

Ein bitterer Start für den TSV Hirschau. Bereits in der 6. Minute brachte Valerio Vitale die Gäste aus Gomaringen in Führung. Hirschau drängte im Anschluss auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste hielt stand. In der 90. Minute sorgte Giuseppe Nigro mit dem Treffer zum 0:2 für die Entscheidung. Gomaringen feierte einen Auswärtssieg, der ihnen sofort Rang vier in der Tabelle bescherte, während Hirschau ohne Punkte bleibt. ---

Der Aufsteiger TV Derendingen legte los wie die Feuerwehr und ging in der 17. Minute durch Henri Erb in Führung. Doch der TSV Ofterdingen schlug noch vor der Pause zurück: Samuel Schmid traf in der 23. Minute zum Ausgleich, Tim Ebinger drehte die Partie in der 43. Minute. Als alles schon nach einem Heimsieg aussah, traf Philipp Braun in der 95. Minute zum 2:2-Ausgleich. ---

Die SG Reutlingen startete stark in die Saison. Nach torloser erster Hälfte schlug das Team innerhalb von 15 Minuten eiskalt zu. Alessandro Amoretti eröffnete in der 50. Minute den Torreigen, Rafael Valentin Vesenjak legte in der 60. Minute nach. Nur fünf Minuten später stellte Lars Rück mit dem 3:0 die Weichen endgültig auf Sieg. Mit diesem klaren Erfolg setzte sich Reutlingen gleich an die Tabellenspitze. ---

Für Aufsteiger SV Walddorf wurde es ein ernüchterndes Debüt in der Bezirksliga. Vizemeister TSV Genkingen siegte am Ende deutlich mit 3:0. Dominik Früh brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung, Noel Simunovic verwandelte in der 68. Minute einen Elfmeter zum 0:2. In der Nachspielzeit setzte Kevin Schnizer mit dem 0:3 den Schlusspunkt. ---