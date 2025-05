SG Reutlingen setzt Ausrufezeichen! Können die anderen Teams folgen?

---

Die Partie vom Mittwochabend war ein Lehrstück in Konsequenz: Reutlingen zeigte sich torhungrig und spielte Pfrondorf phasenweise schwindelig. Jacob Ammann mit einem Viererpack (19., 25., 35., 38.) sowie Phil Hombach (9.) und Christoph Sauter (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Pfrondorf traf durch Daniel Schreier per Elfmeter (22.), konnte aber dem Druck nicht standhalten. Die SG Reutlingen setzt damit ein Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld – und sendet ein Signal in Richtung nächster Saison. ---

David gegen Goliath? Auf dem Papier ja. Doch Eningen hat in dieser Spielzeit mehrfach gezeigt, dass es sich nicht kampflos ergibt. Gegen den offensivstarken TSV Hirschau dürfte es allerdings viel Disziplin und eine nahezu fehlerfreie Leistung brauchen. Hirschau wird auf Wiedergutmachung aus sein – nach der bitteren Niederlage gegen Reutlingen ist ein Sieg Pflicht, will man Rang drei halten. ---

Heute, 19:30 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TSV Ofterdingen Ofterdingen 19:30 PUSH

Ein Duell mit Fallhöhe für beide Seiten: Zainingen kämpft verbissen um jeden Punkt im Tabellenkeller, Ofterdingen steht zwischen Konsolidierung und dem Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit. Die Gastgeber setzen auf ihre Heimstärke und kompakte Defensive, Ofterdingen auf Spielkontrolle. Entscheidend wird sein, wer den größeren Willen in den Zweikämpfen zeigt. ---

Genkingen steht nach der herben Pleite in Pfullingen unter Zugzwang. Die Art und Weise des 1:5 hat am Selbstverständnis gekratzt – gegen einen formstarken SV 03 braucht es eine Reaktion. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an und stellen aktuell eine der stärksten Offensivreihen der Liga. Es wird ein Duell auf Augenhöhe – mit offenem Visier und möglicher Signalwirkung für das obere Tabellendrittel. ---

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Wurmlingen 1920 Wurmlingen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Pfullingen kommt mit breiter Brust – Wurmlingen mit letzter Hoffnung. Der Tabellenelfte weiß: Jeder Punkt zählt, um nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Gegen Pfullingen, das in der Offensive zuletzt kaum zu bremsen war, braucht es eine strukturierte Defensive und Effizienz in den eigenen Chancen. Pfullingen kann sich mit einem Sieg endgültig oben festsetzen. ---

Der Spitzenreiter hat alles selbst in der Hand. Gegen Altingen, das zuletzt mit dem Kantersieg gegen Wurmlingen beeindruckte, braucht es die volle Konzentration – und womöglich ein Geduldsspiel. Der SSC ist individuell deutlich besser besetzt, muss aber die Balance zwischen spielerischer Dominanz und defensiver Stabilität wahren. Altingen wiederum weiß, dass jede Szene über den Klassenerhalt entscheiden kann. ---

So., 11.05.2025, 13:00 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen II TSV Gomaringen Gomaringen 13:00 PUSH

Die TSG II hat das Momentum auf ihrer Seite. Mit viel Energie, taktischer Klarheit und einem zuletzt formstarken Max Staib will man weiter auf den Relegationsplatz drängen. Gomaringen hingegen braucht dringend Zählbares – der Abstand zum rettenden Ufer darf nicht größer werden. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber Gomaringen weiß, wie man überraschen kann. ---

Die Zeit läuft davon. Metzingen kämpft mit aller Kraft gegen den Abstieg, steht aber mit dem Rücken zur Wand. Dettingen kam zuletzt nicht in Tritt, braucht aber ebenfalls Punkte, um nicht doch noch aus der komfortablen Mittelfeldlage in die Gefahrzone zu rutschen. Es wird ein intensives Spiel – mit Zweikämpfen, langen Bällen und hoher emotionaler Dichte. Für Metzingen womöglich die letzte Chance, noch einmal Hoffnung zu schöpfen.

