SG Reutlingen holt den Titel – Generationenturnier entscheidet spät 17. Hallenturnier des TSV Riederich verbindet Aktive und AH

– Foto: Verein

Das 17. Hallenturnier des TSV Riederich hat einen langen, intensiven Fußballtag erlebt, der sich erst späten endgültig entschied. Sechs Vereine traten jeweils mit einer Aktiven- und einer AH-Mannschaft an und sammelten gemeinsam Punkte für die Gesamtwertung. Dieser besondere Modus verlangte Konstanz über Generationen hinweg. Am Ende setzte sich die SG Reutlingen durch und sicherte sich den Turniersieg vor dem TSV Grafenberg. Das Podium komplettierte der TSV Oferdingen.

Ein Turnier mit besonderem Modus

Der Reiz des Turniers lag einmal mehr in seiner Struktur. Nicht eine einzelne Mannschaft entschied über Erfolg oder Misserfolg, sondern die Summe der Leistungen von Aktiven und Alten Herren. Jeder Punkt floss in die Gesamtwertung ein, jede Schwächephase hatte direkte Auswirkungen auf den gesamten Verein. Damit wurde das Turnier zu einem Belastungstest für Breite, Ausgeglichenheit und mentale Stabilität.

Sechs Vereine, ein gemeinsamer Anspruch

Mit dem TSV Riederich als Gastgeber sowie der SG Reutlingen, dem TSV Grafenberg, dem TSV Oferdingen, dem TSV Eningen und dem TSuGV Großbettlingen war das Teilnehmerfeld regional besetzt. Alle Vereine stellten sich der doppelten Herausforderung, sowohl im Aktiven- als auch im AH-Bereich konkurrenzfähig zu sein. Die Halle wurde so zum Treffpunkt unterschiedlicher Fußballgenerationen. Ein langer Turniertag mit steigender Intensität

Es entwickelte sich ein enger Wettbewerb, in dem sich früh abzeichnete, dass die Entscheidung nicht vorzeitig fallen würde. Mit zunehmender Spieldauer wuchs der Druck auf alle Teams, da jeder Punkt sowohl bei den Aktiven als auch bei den AH Gewicht hatte. Kleine Vorteile konnten sich schnell wieder relativieren.

Der Kampf um das Podium spitzt sich zu

Im Verlauf kristallisierte sich heraus, dass Reutlingen, Grafenberg, Oferdingen und Eningen um die vorderen Plätze kämpfen würden. Großbettlingen hielt lange Anschluss, konnte das Tempo jedoch nicht bis zum Ende mitgehen. Riederich blieb im engen Feld, musste sich aber schließlich mit dem letzten Platz begnügen. Spiel um Platz drei mit klarer Entscheidung

Das Spiel um Platz drei brachte eine deutliche Entscheidung. Der TSV Oferdingen setzte sich gegen den TSV Eningen mit 1:0 und 3:0 durch und sicherte sich damit Rang drei in der Gesamtwertung. Für Eningen blieb am Ende Platz vier.

– Foto: Verein

Das Finale als Höhepunkt des Tages

Im Finale trafen die beiden konstantesten Vereine des Turniers aufeinander. Die SG Reutlingen und der TSV Grafenberg standen sich gegenüber, beide getragen von ausgeglichenen Leistungen ihrer Aktiven- und AH-Teams. Reutlingen entschied die beiden Endspiele mit 3:2 und mit 3:0 für sich und setzte damit den Schlusspunkt unter einen überzeugenden Turnierauftritt. Reutlingen überzeugt über Generationen hinweg

Der Turniersieg der SG Reutlingen basierte auf Stabilität in beiden Altersklassen. Die Mannschaften ergänzten sich, ließen kaum Schwächen erkennen und hielten das Leistungsniveau über den gesamten Tag. Der TSV Grafenberg folgte auf Platz zwei und bestätigte ebenfalls eine geschlossene Vereinsleistung.

– Foto: Verein